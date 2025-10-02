Fenerbahçe'den Avrupa gecesi: Nice’ı 2-1’lik skorla devirdi!

UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında Fenerbahçe, sahasında Nice ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler 3 ve 25. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu’nun golleriyle galibiyete uzandı. Fransız ekibinin tek golünü 37’de Kevin Carlos penaltıdan kaydetti.

Bu sezon lig aşamasında ilk hafta Dinamo Zagreb’e konuk olan sarı-lacivertliler, sahadan 3-1’lik skorla mağlup ayrıldı. Nice’e karşı alınan galibiyetle ilk 3 puanına ulaştı. Franck Haise’nin öğrencileri ise 2 hafta sonunda puanla tanışamadı.

Fenerbahçe, 5 Ekim Pazar günü Trendyol Süper Lig'de Samsunspor'a konuk olacak.

FENERBAHÇE, FRANSIZ EKİPLERİNE KARŞI 5. KEZ KAZANDI

Sarı-lacivertliler bugünkü maçla birlikte Fransız ekipleriyle 23 maça çıktı. Kanarya, en fazla resmi maçı da 6 kez ile Nice’e karşı oynadı. Lille, Lyon, Bordeaux, Cannes, Marsilya ve Rennes ile de rakip olan Fenerbahçe, 5. kez üstün olan taraf oldu. Fenerbahçe, Nice'in yanı sıra Bordeaux ve Marsilya'yı mağlup etmişti.



Öte yandan Kanarya, Kadıköy’de Fransız ekipleriyle oynadığı son 6 maçta kaybetmedi. Bu süreçte Lille ile 2 kez, Marsilya, Rennes, Lyon ve Nice ile oynadı.

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

46' İkinci yarı başladı.

53' Maçta Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğü devam ediyor.

64' Talisca ve Asencio kenara geldi, Szymanski ve Alvarez oyuna girdi.

65' Nice tehlikeli geldi. Ceza sahası sağ çizgiden Gouveia topla içeri girdi, uygun durumdaki arkadaşını gördü, Edson Alvarez'den oyuna girer girmez savunmada hayati müdahale geldi ve tehlike büyümedi.

68' dakikada Jonathan Clauss'un pasıyla topla buluşan Teremas Moffi'nin ceza yayının önünden yerden vuruşunda kaleci Ederson meşin yuvarlağı kontrol etti.

73' dakikada ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Nene'nin ortasında kale önünde bulunan Youssef En-Nesyri'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.

89' dakikada Alvarez'in ara pasında defasın arkasına sarkan Youssef En-Nesyri'nin topla ilerleyip, ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Yehvann Diouf'ta kaldı.

İLK YARIDAN DAKİKALAR

1. Mücadelede ilk düdük geldi.

3. dakikada rakibin hatasında kendi yarı sahasında topu kapan Anderson Talisca, bekletmeden pasını ileride boşta bulunan Kerem Aktürkoğlu'na aktardı. Defansın arkasına iyi sarkan Kerem'in hızla ilerleyip, ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Yehvann Diouf’un müdahalesine rağmen ağlarla buluştu. 1-0

13. dakikada Tom Louchet'in sol kanattan ortasında kale önünde Kevin Carlos'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.

15. dakikada rakibinden topu kapan İsmail Yüksek pasını Anderson Talisca'ya verdi. Talisca'nın ceza yayının üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı çıktı.

25. dakikada İsmail Yüksek'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun rakibini geçip yaptığı vuruşta Juma Bah'a da çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

34. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde Milan Skriniar'ın topa elle müdahalesi nedeniyle hakem Srdjan Jovanovic penaltı noktasını gösterdi.

37. dakikada penaltıda topun başına geçen Kevin Carlos, meşin yuvarlağı sağ taraftan ağlara gönderdi. 2-1

39. dakikada Jonathan Clauss'un sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Tiago Gouveia'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak dışarı çıktı.

FENERBAHÇE'NİN İİLK 11'İ

Ederson, Semedo, Skriniar, Jayden, Archie, Talisca, İsmail, Asensio, Nene, Kerem, En-Nesyri.

NİCE'IN İLK 11'İ

Diouf, Clauss Bah, Oppong, Bard, Lauchet, Vanhautte, Sanson, Tiago, Boga, Carlos.