Çekya - Türkiye Muhtemel 11'ler..

26 Haziran 2024 18:22 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 18:35

Ay-yıldızlılar, EURO 2024 F Grubu üçüncü ve son maçında Çekya ile karşılaşacak.

MUHTEMEL 11'LER

Çekya: Stanek, Holes, Hranac, Krejci, Coufal, Soucek, Provod, Doudera, Barak, Hlozek, Chytil.

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Samet, Merih, Ferdi, İsmail, Salih, Arda, Hakan, Kenan, Barış Alper

Çekya'da Patrik Schick'in sakatlığı sebebiyle oynaması beklenmiyor.

Türkiye'de ise Abdülkerim Bardakcı sarı kart cezası nedeniyle maçı tribünden takip edecek. Ayrıca Orkun Kökçü'nün sakatlığından dolayı durumu maç saatinde belli olacak.

HAKEM TRİOSU ROMANYA'DAN

Türkiye ile Çekya maçını Romanya'dan hakem Istvan Kovacs düdük çalacak.

Kovacs'ın yardımcılıklarını ise Vasile Marinescu ve Ovidiu Artene yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi, Norveç Futbol Federasyonundan Espen Eskas olacak.

Karşılaşmada Polonyalı Tomasz Kwiatkowski ise VAR görevini üstlenecek.