Çekya - Türkiye Muhtemel 11'ler..
A Milli Futbol Takımımız EURO 2024'te Son 16'ya kalabilmek için ikincilik yolunda gruptaki son maçında Çekya ile karşılaşacak.
Ay-yıldızlılar, EURO 2024 F Grubu üçüncü ve son maçında Çekya ile karşılaşacak.
MUHTEMEL 11'LER
Çekya: Stanek, Holes, Hranac, Krejci, Coufal, Soucek, Provod, Doudera, Barak, Hlozek, Chytil.
Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Samet, Merih, Ferdi, İsmail, Salih, Arda, Hakan, Kenan, Barış Alper
Çekya'da Patrik Schick'in sakatlığı sebebiyle oynaması beklenmiyor.
Türkiye'de ise Abdülkerim Bardakcı sarı kart cezası nedeniyle maçı tribünden takip edecek. Ayrıca Orkun Kökçü'nün sakatlığından dolayı durumu maç saatinde belli olacak.
HAKEM TRİOSU ROMANYA'DAN
Türkiye ile Çekya maçını Romanya'dan hakem Istvan Kovacs düdük çalacak.
Kovacs'ın yardımcılıklarını ise Vasile Marinescu ve Ovidiu Artene yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi, Norveç Futbol Federasyonundan Espen Eskas olacak.
Karşılaşmada Polonyalı Tomasz Kwiatkowski ise VAR görevini üstlenecek.