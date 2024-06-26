Volkan Demirel, babasını son yolculuğuna uğurladı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
26 Haziran 2024 18:06 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 18:36
Eski Milli kaleci Volkan Demirel'in babası Ali Naci Demirel dün rahatsızlanarak apar topar hastaneye kaldırılmıştı ama tüm müdahalelere rağmen vefat etmişti. Bugün baba Demirel'in cenazesi Beykoz Acarkent Camii'den kaldırıldı.
Fenerbahçe'nin eski milli kalecisi, teknik direktör Volkan Demirel babası Ali Naci Demirel'i kaybetmenin acısını yaşıyor.
VOLKAN'IN GÖZYAŞLARI
Kaleci Volkan Demirel, cenaze namazı esnasında gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.
Volkan Demirel'in babası Ali Naci Demirel'in cenazesi bugün Beykoz Acarkent Cami'den kaldırıldı.
Cenazede taziyeleri kabul eden Volkan Demirel, evlatlık görevini yerine getirdi.
Kaynak: tgrthaber.com