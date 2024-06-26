Jose Mourinho golcüsünü belirledi: Yıldız futbolcu için 15 milyon Euro gözden çıkarıldı!

26 Haziran 2024 16:31 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 16:32

Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu için beklediği teklif belli oldu!

Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu için beklediği teklif belli oldu!

Yeni sezona Jose Mourinho yönetiminde mutlak şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Portekizli teknik adamın takviye istediği mevkilerin başında forvet geliyor.

MOURİNHO'NUN İSTEDİĞİ GOLCÜ MORATA

İspanyol AS'ta yer alan habede; Jose Mourinho'nun forvet önceliğinin Alvaro Morata olduğu ifade edildi.

Haberde Morata'nın eleştirilerden dolayı baskı altında hissettiği ve yeni bir maceraya atılması durumunda bunun İspanya dışında olacağı kaydedildi.

EDİN DZEKO'NUN YERİNE GELECEK

Haberde Mourinho'nun, Morata'nın yaşadığı sürecin farkında olduğu belirtilirken, Portekizlinin önceliğinin İspanyol golcüyü Dzeko'nun yerine takıma dahil etmek olduğu belirtildi.

Edin Dzeko'nun muhtemelen Fenerbahçe'den ayrılacağı kaydedilirken, sarı-lacivertlilerin Lukaku ve Mane'yle de ilgilendiği öne sürüldü.

FENERBAHÇE 15 MİLYON EURO ÖDEMEYE HAZIR!

Fenerbahçe'nin Alvaro Morata için 15 milyon Euro ödemeye hazır olduğu ifade edildi.

Ayrıca Morata'nın önceliğinin Türkiye değil İtalya olduğu vurgulandı.

KARARINI EURO 2024'TEN SONRA VERECEK

Kariyeriyle ilgili nihai kararını EURO 2024 sonrası verecek olan Morata ile Roma, Juventus, Borussia Dortmund ve Manchester United'ın ilgilendiği belirtildi.

51 MAÇTA 22 GOL-5 ASİST

Atletico Madrid ile 2 yıl daha sözleşmesi olan 31 yaşındaki forvet, geçtiğimiz sezon çıktığı 51 maçta 22 gol atarken 5 asist yaptı.