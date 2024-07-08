Cenk Tosun, TFF Başkanı Mehmet Büyükeşi'nin elini neden sıkmadığını açıkladı

08 Temmuz 2024 16:16 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 16:44

EURO 2024 çeyrek finalde Hollanda'ya elenen A Milli Futbol Takımımız, dün gece saatlerinde yurda döndü.

MEHMET BÜYÜKEKŞİ'NİN ELİNİ NEDEN SIKMADI?

A Milli Takım'ın tecrübeli golcüsü Cenk Tosun, kampta futbolcularla tokalaşan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin elini sıkmaması nedeniyle ortaya atılan iddialara açıklık getirdi.

"YANLIŞ ANLAŞILDI, SAYGISIZLIK YAPMAM"

Ekol TV'ye konuşan Cenk, "Başkanın elinin sıkmaman bilinçli bir şey miydi? O anda ne oldu?" sorusuna "Bilinçli bir şey değildi. Başkanla ondan bir dakika önce bir sohbetim olmuştu. O yüzden bir dakika sonra yine el vermemek için ben arkadan dolandım. Yanlış anlaşıldı. Ben öyle bir saygısızlık yapmam kimseye." yanıtını verdi.

BEŞİKTAŞ'TA DEVAM EDECEK Mİ?

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren tecrübeli golcü, "Beşiktaş ile devam edecek misin?" sorusu üzerine "Ben turnuvanın tadını çıkardım. Şimdi ailemle tatilin tadını çıkaracağım. Ondan sonra kararımı vereceğim. Bildiğiniz gibi şu an boşta bir oyuncuyum. Tabi Beşiktaş'ta kalmak isterim ama şu an önce bir tatilimi düşüneceğim, ailemle tatile gideceğim." açıklamasını yaptı.