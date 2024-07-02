Chelsea Kiernan Dewsbury-Hall'ı transfer etti

02 Temmuz 2024 18:02 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 18:09

Chelsea bu sezon dördüncü transferini resmen açıkladı.

Londra takıımı yaptığı açıklamada Leicester City'den Kiernan Dewsbury-Hall'la 1 yılı opsiyonlu 6 yıllık sözleşme imzalandığı duyurdu.

Yeni sezon öncesi teknik direktörlük görevine Leicester City'den İtalyan menajer Enzo Maresca'yı getiren Chelsea, böylelikle yaz transfer döneminde Leicester'dan ikinci transferini yapmış oldu.

Bonservis bedeline ilişkin bir açıklama yapılmazken İngiliz basınında yer alan haberlerde transferin 30 milyon sterlin karşılığında tamamlandığı belirtildi.

Transfere ilişkin Dewsbury-Hall, "Burada Chelsea futbolcusu olarak oturuyor olmak harika bir duygu. Oynamak istediğim bir kulüp ve burada olmak bir ayrıcalık." dedi.

Chelsea daha önce Tosin Adarabioyo, Omari Kellyman ve Marc Guiu transferlerini açılamıştı.

LEICESTER CITY KARNESİ

Futbol kariyerine Leicester City'nin altyapısında başlayan Kiernan Dewsbury-Hall, Blackpool ve Luton Town'da kiralık olarak forma giydi.

25 yaşındaki futbolcu, 2021'de A takıma yükseldi. Geride kalan sezonda Leicester City ile Premier Lig'e yükselen 25 yaşındaki futbolcu 49 maçta süre aldı.

İngiliz oyuncu bu maçlarda 12 gol ve 12 asist kaydetti.