Chelsea'nin Victor Osimhen planı ortaya çıktı: Galatasaray para kazanabilir!

16 Eylül 2024 17:26 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 17:28

Galatasaray'ın Napoli'den sezon sonuna kadar kiraladığı Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in Türkiye macerası kısa sürebilir. İngiltere Premier Lig devi Chelsea'nin ocak ayında yıldız futbolcu için İtalyanlara teklif yapmaya hazırlandığı öne sürülürken Galatasaray'a da bir miktar ücret ödenebileceği iddia edildi. İşte detaylar...

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'ndan gelen bonservisin nereye gittiği ortaya çıktı!

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'ndan gelen bonservisin nereye gittiği ortaya çıktı!

Galatasaray​'ın yılın transfer bombasına patlatarak kadrosuna kattığı Napoli​'nin 100 milyon euroluk yıldız golcüsü Victor Osimhen​ için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

TARAFTARIN SEVGİLİSİ OLDU

Florya'da çıktığı iki antrenmanda takım arkadaşlarını kendisine hayran bırakan Osimhen, Galatasaray formasını giydiği ilk maçta taraftarın da sevgilisi haline geldi.

Rizespor​ maçı sonrası sarı-kırmızılı taraftarlarla bütünleşen Nijeryalı yıldız, Galatasaray'ı ne kadar sahiplendiğini ilk karşılaşmadan gösterdi.

CHELSEA​, OSİMHEN İÇİN HAREKETE GEÇECEK

Sabah'ta yer alan habere göre; Sezon başında Victor Osimhen'i kadrosuna katmayı başaramayan Premier Lig devi Chelsea, yıldız golcüyü ocak ayında transfer etmek için planını belirledi.

GALATASARAY'A 6 MİLYON EURO!

Nijeryalı yıldızın Napoli'den bonservisini almaya çalışacak İngiliz devi, Galatasaray'a da 6 milyon Euro ekstradan ödeme yapmaya hazır.

Sarı-kırmızılı kulübün 6 milyon Euro net yıllık maaş ödediği Osimhen'in kiralık sözleşmesinde devre arasında çıkış maddesi bulunmuyor.

GALATASARAY BIRAKMAK İSTEMİYOR

Teknik direktör Okan Buruk, kadro planlamasını Osimhen ve Icardi'yi birlikte oynatmak üzerine kurguladı. Yönetim de takımdaki negatif havayı pozitife çeviren Nijeryalı yıldızla sezonu tamamlamak istiyor.

İLK MAÇINA RİZESPOR KARŞISINDA ÇIKTI

Victor Osimhen, Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'u konuk ettiği maça ilk 11'de başlamış ve 90 dakika sahada kalmıştı.

DAHA ÖNCE BEŞİKTAŞ'IN BAŞINA GELMİŞTİ

Geçtiğimiz yıllar aynı durum Beşiktaş'ın başına da gelmişti.

Sezon başında siyah-beyazlılara kiralık olarak katılan Wout Weghorst, devre arasında Manchester United'a transfer olmuş ve Kartal'a da para kazandırmıştı.

25 yaşındaki yıldız golcünün de akıbetinin Weghorst'a benzeyebileceği ve Galatasaray'ın bu transferden para kazanabileceği öne sürülüyor.