Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'ndan gelen bonservisin nereye gittiği ortaya çıktı!

16 Eylül 2024 10:10 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 10:47

Galatasaray'a transfer olduğu günden beri gösterdiği etkili performansla Avrupa devlerini peşine takan Kerem Aktürkoğlu, sürpriz bir kararla Portekiz devi Benfica'ya transfer olmuştu. Galatasaray'da Benfica kariyerine hızlı başlayan Kerem Aktürkoğlu'ndan gelen bonservis bedelinin nereye harcandığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray'da forması altında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu, Spartak Moskova ve Suudi Arabistan iddialarının ardından beklenmedik bir şekilde Portekiz devi Benfica'ya transfer oldu.

BONSERVİSİN NEREYE HARCANDIĞI BELLİ OLDU

Galatasaray, milli futbolcunun Benfica'ya transferinden 12 milyon euroluk bonservis geliri elde etti. Aktürkoğlu transferinden gelen paranın nereye gittiği de ortaya çıktı.

ALACAKLARIN BÜYÜK BÖLÜMÜ KAPATILDI

Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçı öncesinde birikmiş alacaklar büyük ölçüde kapatıldı.

Sabah'ta yer alan habere göre; Oyunculara 10 milyon euroya (376 milyon TL) yakın ödeme yapıldı. Florya'da motivasyon üst seviyeye çıktı ve 5-0'lık Rizespor galibiyet geldi.

UEFA BORÇSUZLUK KAĞIDI GÖNDERİLECEK

Yönetim bu ay sonunda UEFA'ya borçsuzluk kağıdı gönderecek.

Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya satışından elde edilen 12 milyon euro sayesinde kısa vadede futbol takımı ödemeleri aksamayacak.