Cole Palmer'e Chelsea'den talih kuşu! '9 yıllık sözleşme'

14 Ağustos 2024 00:01 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 00:06

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İngiliz devi Chelsea, sözleşmesi 2030 yılına kadar devam eden orta saha futbolcusu Cole Palmer için harekete geçti.

The Athletic'in haberine göre; Chelsea, 22 yaşındaki İngiliz on numara Cole Palmer'ın sözleşmesini 2033 yılına dek uzatmaya hazırlanıyor.

Haberde, her iki tarafında yeni sözleşme konusunda uzlaşmaya vardığı ve kısa süre içerisinde imzaların atılacağı belirtildi.

CHELSEA KARNESİ

Geçen sezon Manchester City'den Chelsea'ye transfer olan yıldız isim, çıktığı 45 maçta toplam 25 gol atarken 15 asistlik performans sergilemesiyle tüm gözleri üzerine çekmeyi başarmıştı.