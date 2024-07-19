Como'da Cesc Fabragas teknik direktörlüğe getirildi!

19 Temmuz 2024 19:06 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 19:13

Serie A'nın yeni takımı Como menajerlik koltuğuna henüz 37 yaşında olan genç teknik adam Cesc Fabregas'ın getirildiğini açıkladı.

Geçen sezon Serie B'de topladığı 73 puanla Como, lider Parma ve Venezia ile birlikte Serie A'ya yükselmişti. Fabregas ise teknik direktör Osian Roberts'ın yardımcılığını yapmıştı.

Yükseldiği Serie A'da iddialı takım kurmak isteyen Como yönetimi takıma bu yaz transfer döneminde Pepe Reina, Alberto Moreno'nun yanı sıra Andrea Belotti'ye imza attırdı.