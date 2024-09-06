Cristian Medina'da işlem tamam! Fenerbahçe kulübüyle anlaştı

06 Eylül 2024 19:13 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 19:19

Sarı-lacivertli takımın günlerdir peşinde olduğu Arjantinli orta saha futbolcusu Cristian Medina'da anlaşma tamamlandı. İddiaya göre Fenerbahçe bu transferi Ocak ayında gerçekleştirecek.

Trendyol Süper Lig takımı Fenerbahçe'nin Boca Juniors forması giyen orta saha futbolcusu Cristian Medina'nın transferinde anlaşma sağladığı bildirildi. Genç futbolcunun sarı-lacivertli takıma maliyeti netleşti.

Portekizli teknik adam Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'de uzun süredir devam eden görüşmeler sonucunda orta saha arayışlarının son bulduğu ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin, Boca Juniors forması giyen Cristian Medina transferinde anlaşma sağladığı aktarıldı.

ANLAŞMA TAMAM

22 yaşındaki Arjantinli orta saha futbolcusunun Fenerbahçe'ye katılacağı tarihin ve maliyetinin netlik kazandığı öğrenildi.

Cesar Luis Merlo'nun haberine göre; Fenerbahçe, Boca Juniors forması giyen Cristian Medina ile anlaşma sağladı. Sarı-lacivertlilerin transferde Arjantin ekibiyle de el sıkıştığı bildirildi.

Fenerbahçe'nin Cristian Medina transferi için Arjantin ekibine bonuslar dahil 15 milyon dolar bonservis bedeli ödeyeceği aktarıldı. Boca Juniors'un bir sonraki satıştan yüzde 20 pay alacağı vurgulandı.

TRANSFER OCAK AYINDA GERÇEKLEŞECEK

Ayrıca Boca Juniors'un Cristian Medina transferi için Arjantin'de devlete ödeyeceği yüzde 20'lik payın da Fenerbahçe tarafından karşılanacağı bildirildi.

Cristian Medina'nın Arjantin'deki sezon sonuna denk gelen Ocak ayına kadar Boca Juniors'ta kalacağı vurgulandı. 22 yaşındaki orta sahanın, Fenerbahçe ile 5 yıllık sözleşme imzalayacağı aktarıldı.