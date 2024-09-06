Sevilay Öztürk, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda Bronz Madalya kazandı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
06 Eylül 2024 19:10 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 19:12
Milli sporcu Sevilay Öztürk, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda kadınlar 50 metre kelebek S5 sınıfında bronz madalya kazandı.
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda yüzme branşında kadınlar 50 metre kelebek S5 sınıfında mücadele eden milli sporcumuz Sevilay Öztürk, bronz madalya kazandı.
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda yüzme branşında kadınlar 50 metre kelebek S5 sınıfında milli sporcu Sevilay Öztürk, bronz madalya kazandı.
Kaynak: tgrthaber.com