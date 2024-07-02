Cristiano Ronaldo gözyaşlarına hakim olamadı! Önce kaçırdı sonra attı

02 Temmuz 2024 10:14 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 10:40

Euro 2024 Avrupa Şampiyonasında çeyrek finale yükselme başarısı sağlayan Portekiz, turnuvada en dikkat çeken takımların başında geliyor.

Zira takım kaptanı dünya futbol tarihinin en başarılı oyuncuları arasında gösterilen Portekizli süper star Cristiano Ronaldo'nun son turnuvası olarak biliniyor. 39 yaşındaki Cristiano Ronaldo sayısız başarıya imza attı ve futbol tarihine altın harflerle adını yazdı.

Dün akşam oynanan çeyrek finale yükselme mücadelesinde birçok gol pozisyonuna giren Ronaldo, fırsatları değerlendiremedi. Beraberlikle sonuçlanan 90 dakika sonrasında karşılaşma uzatmalara gitti. Uzatmaların 105. Dakikasında penaltı kazanan Portekiz'de topun başına Ronaldo geçti.

KAÇIRDI VE AĞLADI

Dünyaca ünlü futbolcu Ronaldo'nun kullandığı penaltı atışını Slovenya kalecisi Jan Oblak gol olmasına izin vermedi. Kaçırdığı penaltı sonrasında göz yaşlarını tutamayan Ronaldo'yu takım arkadaşları motive ederek oyuna devam etmesini sağladı.

Karşılaşmada beraberlik bozulmadı ve penaltı atışlarına gidildi. Portekiz'in ilk penaltı atışını Cristiano Ronaldo kullandı ve bu sefer topu ağlarla buluşturdu.

Slovenya'nın tüm penaltı atışlarını kurtaran Portekiz kalecisi Diogo Costa takımını çeyrek finale taşıdı.

Cristiano Ronaldo'nun çeyrek finali bileti aldıktan sonra taraftarla doğru gidip özür dilemesi de arşivlere girdi.