Cristiano Ronaldo’dan sürpriz çıkış! 2026 Dünya Kupası için çalışmalara başlıyor

08 Temmuz 2024 09:52 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 09:54

EURO 2024 Avrupa Şampiyonasında çeyrek finale yükselen Portekiz, yarı finale çıkma mücadelesinde Fransa'ya penaltı atışlarında kaybederek turnuvaya veda etti.

Portekiz'in dünyaca ünlü yıldızı Ronaldo 39 yaşında olmasına rağmen turnuvada en dikkat çeken isimlerin başında geldi. Futbolseverlerin bir kısmı Ronaldo'yu eleştirirken bir kısmı da mücadelesini takdir etti.

TÜM REKORLARI KIRDI BİR TEK O KALDI

Yedi Lig şampiyonluğu, beş FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve beş UEFA Şampiyonlar Ligi de dâhil olmak üzere toplamda 35 kupa kazandı.

Şampiyonlar Ligi tarihinde en çok maça (183) çıkan, gol (140) atan ve asist (42) yapan oyuncu unvanını da taşıyan Ronaldo 2016 Avrupa Futbol Şampiyonasında da ülkesi Portekiz’le birlikte kupanın sahibi oldu. 5 defa da FIFA Ballon d'Or ödülünün sahibi olmayı başardı.

Futbolda kırılabilecek tüm rekorları kıran Cristiano Ronaldo'nun evinde sadece Dünya Kupası eksik kaldı.39 yaşındaki Ronaldo Avrupa Futbol Şampiyonasından elendikten sonra sürpriz bir çıkış yaparak 2026 Dünya Kupası'nda oynayacağını ifade etti.

2026 Dünya Kupası'nda 41 yaşına gelecek olan süper starın bu açıklaması hayranlarını memnun ederken bazı futbolseverlerinde tepkisine yol açtı.

Cristiano Ronaldo'nun Dünya Kupası mücadelesinde neler yapabileceği ise şimdiden merak konusu oldu.