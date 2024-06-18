Cristiano Ronaldo'nun arkadaşları 3 puanı son saniyede kurtardı!

18 Haziran 2024 23:52 - Güncelleme : 19 Haziran 2024 00:15

Vincenzo Montella 3-1'lik Gürcistan zaferi hakkında konuştu! 'Hayatımın en güzel doğum günü hediyesi'

Vincenzo Montella 3-1'lik Gürcistan zaferi hakkında konuştu! 'Hayatımın en güzel doğum günü hediyesi'

Leipzig Stadyumu'nda Türkiye'nin rakipleri olan Portekiz ve Çekya karşı karşıya geldi.

İlk yarısından gol sesi çıkmayan maçta ilk gol sesi 62. dakikada Provod'un attığı gol ile Çekya 1-0 öne geçti.

69. dakikada ise Hranac kendi kalesine attığı golle skorda denge yakalandı.

90+3'de Portekiz adına sahneye Neto çıktı ve Portekiz son dakikada 3 puanı aldı.

PEPE EN YAŞLI OYUNCU REKORUNU KIRDI

Portekiz'in emektar stoperi Pepe, Avrupa Şampiyonası tarihinde sahaya çıkan en yaşlı oyuncu oldu. Savunma oyuncusu Pepe 41 yıl 113 günlükken Çekya karşısında sahaya çıktı.

Pepe, futbolseverlerin hafızalarında maçlarda giydiği gri eşofmanıyla yer eden Macar kaleci Gabor Kiraly'nin 40 yaş 86 günlük rekorunu kırdı.

RONALDO 6. TURNUVASINA ÇIKARAK REKOR KIRDI

Süper yıldız Cristiano Ronaldo, 6. kez Avrupa Şampiyonası'nda sahaya çıktı. Portekizli oyuncu bunu başaran ilk futbolcu oldu.

Cristiano Ronaldo sırasıyla 2004-2008-2012-2016 ve 2020'den sonra EURO 2024'te de sahaya çıkmayı başararak kırılması zor bir rekora imza attı.

Ronaldo ilk turnuvasına Portekiz ev sahipliğindeki EURO 2004'te çıkmıştı.

TÜRKİYE 1 GOL AVERAJLA LİDER

F grubunda ilk maçlar bitiminde Türkiye grupta zirveye yerleşti. Milli Takım 3 puanla lider konumda kalırken; Portekiz bir averaj geride ikinci sırada yer aldı.

İlk maçta mağlup olan Çekya 3., Gürcistan ise 4. sırada yer aldı.