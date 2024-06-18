Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 4 Türk takımı yer alacak

18 Haziran 2024 21:42 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 21:47

BCL'nin yaptığı açıklamaya göre, Türkiye'den Galatasaray, Manisa Büyükşehir Belediyespor ve Pınar Karşıyaka normal sezon gruplarında yer alacak. Aliağa Petkimspor ise normal sezonda yer almak için eleme turunda mücadele edecek.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne 28 takım doğrudan katılacak, eleme aşamasını geçen 4 takım da ligde oynamaya hak kazanacak.

Eleme turu Eylül ayında gerçekleştirilecek organizasyonun normal sezonu ise 1 Ekim'de başlayacak.

Kura çekimi 26 Haziran'da İsviçre'deki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde gerçekleştirilecek.