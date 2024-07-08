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Cristiano Ronaldo'nun futbolu bırakmama nedeninin arkasından oğlu çıktı!

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: NTV Spor
08 Temmuz 2024 17:16 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 17:27
Cristiano Ronaldo&#039;nun futbolu bırakmama nedeninin arkasından oğlu çıktı!

Rumen efsanesi eski futbolcu Adrian Mutu, 39 yaşındaki Cristiano Ronaldo'nun birkaç yıl daha futbol oynamaya devam edeceğini iddia etti. Mutu, Ronaldo'yu futbolculuk kariyerini sürdürmesi için motive eden hedefini de açıkladı. İşte Ronaldo'nun futbolu bırakmama nedeni...

Rumen eski futbolcu Adrian Mutu, Suudi Arabistan'ın Al-Nassr ekibinde forma giyen Cristiano Ronaldo'nun 39 yaşında olmasına rağmen neden futbol oynamaya devam ettiğini açıkladı.

"OĞLUYLA AYNI TAKIMDA OYNAMAK İSTİYOR"

Rumen basınından IAM Sport'a konuşan Mutu, geçtiğimiz mayıs ayında Suudi Arabistan'da Ronaldo ile görüşme fırsatı bulduğunu belirterek, Portekizli futbolcunun kramponlarını asmadan önce oğlu Cristiano Jr. ile aynı takımda forma giymek istediğini ifade etti.

Cristiano Ronaldo'nun futbolu bırakmama nedeninin arkasından oğlu çıktı! - 1. Resim

"AL-NASSR'DA BU HEDEF MÜMKÜN"

Bu hedefin, Ronaldo'yu futbol oynamak için motive ettiğini vurgulayan Mutu "Onun asıl motivasyonu bu. Oğluyla resmi bir maç oynamak istiyor ve bu yüzden vazgeçmiyor. Al-Nassr'da bu mümkün, eğer başka bir takımda olsaydı bilmiyorum. Real Madrid'de ise durum daha zor olurdu" şeklinde konuştu.

Cristiano Ronaldo'nun futbolu bırakmama nedeninin arkasından oğlu çıktı! - 2. Resim

OĞLU 14 YAŞINDA GİRDİ

17 Haziran 2010'da doğan Cristiano Ronaldo Jr., 14 yaşına yeni girdi ve Al-Nassr'ın genç takımlarında forma giyiyor. Mutu iddiasına göre Ronaldo'nun birkaç yıl daha futbolculuk kariyerini sürdürmesi bekleniyor.

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Kaynak: NTV Spor
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