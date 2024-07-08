Cristiano Ronaldo'nun futbolu bırakmama nedeninin arkasından oğlu çıktı!

08 Temmuz 2024 17:16 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 17:27

Rumen eski futbolcu Adrian Mutu, Suudi Arabistan'ın Al-Nassr ekibinde forma giyen Cristiano Ronaldo'nun 39 yaşında olmasına rağmen neden futbol oynamaya devam ettiğini açıkladı.

"OĞLUYLA AYNI TAKIMDA OYNAMAK İSTİYOR"

Rumen basınından IAM Sport'a konuşan Mutu, geçtiğimiz mayıs ayında Suudi Arabistan'da Ronaldo ile görüşme fırsatı bulduğunu belirterek, Portekizli futbolcunun kramponlarını asmadan önce oğlu Cristiano Jr. ile aynı takımda forma giymek istediğini ifade etti.

"AL-NASSR'DA BU HEDEF MÜMKÜN"

Bu hedefin, Ronaldo'yu futbol oynamak için motive ettiğini vurgulayan Mutu "Onun asıl motivasyonu bu. Oğluyla resmi bir maç oynamak istiyor ve bu yüzden vazgeçmiyor. Al-Nassr'da bu mümkün, eğer başka bir takımda olsaydı bilmiyorum. Real Madrid'de ise durum daha zor olurdu" şeklinde konuştu.

OĞLU 14 YAŞINDA GİRDİ

17 Haziran 2010'da doğan Cristiano Ronaldo Jr., 14 yaşına yeni girdi ve Al-Nassr'ın genç takımlarında forma giyiyor. Mutu iddiasına göre Ronaldo'nun birkaç yıl daha futbolculuk kariyerini sürdürmesi bekleniyor.