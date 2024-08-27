Cristiano Ronaldo'ya UEFA'dan büyük jest! Şampiyonlar Ligi kura çekiminde ödül alacak

27 Ağustos 2024 18:31 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 18:31

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yeni sezon grup aşaması perşembe günü gerçekleştirilecek kura çekimiyle birlikte belli olacak. Kura çekimi öncesi ise organizasyon tarihinin en golcü ismi olan Portekizli süperstar futbolcu Cristiano Ronaldo, UEFA tarafından ödüllendirilecek.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda bu sezonla birlikte 36 takım mücadele edecek. Yeni sezonun kura çekimi ise 29 Ağustos perşembe günü yapılacak.

UEFA'DAN RONALDO'YA JEST

UEFA, perşembe günü gerçekleştirilecek olan kura çekimi öncesinde Portekizli golcü futbolcu Cristiano Ronaldo'ya ödül verileceğini duyurdu.

Resmi sitesinde yaptığı açıklamada, "UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tüm zamanların en çok gol atan futbolcusu olan Cristiano Ronaldo, dünyanın en prestijli organizasyonunda bıraktığı önemli mirastan dolayı UEFA Başkanı Aleksandr Ceferin tarafından özel bir ödülle onurlandırılacak." ifadeleri yer aldı.

CRISTIANO RONALDO'NUN ŞAMPİYONLAR LİGİ REKORLARI

Kariyerini halihazırda Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımında devam ettiren Cristiano Ronaldo, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 183 kez maça çıktı.

Forma giydiği bu maçlarda 140 gol atan Portekizli süperstar, 5 kez şampiyonluk ve 7 kez gol krallığı yaşadı.

17 golle bir sezonda en çok gol atan futbolcu rekorunun sahibi olan Ronaldo, 11 maçla arka arkaya en çok gol atan isim konumunda.