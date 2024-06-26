Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kritik Çekya maçı öncesi A Milli Takım'a destek

26 Haziran 2024 16:39 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 17:00

A Milli Takım, Çekya önünde! Euro 2024'te tamam ya da devam maçı! Muhtemel 11'imiz belli oldu

A Milli Takım, Çekya önünde! Euro 2024'te tamam ya da devam maçı! Muhtemel 11'imiz belli oldu

A Milli Takım, son 16 için Çekya ile kozlarını paylaşacak! İşte gruptan çıkmak için tüm ihtimaller

A Milli Takım, son 16 için Çekya ile kozlarını paylaşacak! İşte gruptan çıkmak için tüm ihtimaller

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün katıldığı AK Parti Grup Toplantısı’nda Çekya maçı öncesi A Milli Futbol Takımı ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

"NE YAPARLARSA YAPSINLAR, MİLLETİN BİRLİĞİNİ BOZAMAYACAKLAR"

Portekiz maçı sonrası milli takım üzerinden yapılan dezenformasyonlara yönelik konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "85 milyonun kenetlendiği Avrupa Futbol Şampiyonası'nda, Portekiz maçı sonrasında bu zihniyete mensup kansızların milletin sinir uçlarıyla oynama girişimleri asla masum değildir. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, milletimizin birliğini bozamayacaklar. Ne kadar çirkefleşseler de, toplumsal barışımıza kast edemeyecekler. AK Parti olarak, Kandil'in ayak takımına, azılı ve kadrolu militanlarına meydanı bırakmadık, Allah'ın izniyle, bundan sonra da bırakmayacağız. Türkiye'nin başarıları karşısında karalar bağlayan müptezellere, yeni hezimetler yaşatmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

"85 MİLYON TEK YÜREK MİLLİLERİMİZİN YANINDA OLACAĞIZ"

Çekya maçında ay-yıldızlılara başarı dileklerinde bulunan Cumhurbaşanı Erdoğan, “A Milli Takımımız, Gürcistan’ı 3-1 yenerek turnuvaya çok iyi başlangıç yaptı. Portekiz karşısında maalesef hiç hak etmediğimiz bir sonuç aldık. Millilerimizin bu akşam inşallah Çekya karşısında 85 milyonu gururlandıracak tarihi bir zafere imza atacaklarına inanıyorum. Aslanlarımıza şimdiden başarılar diliyor, Rabb’im ayaklarına taş değdirmesin diyorum. İnşallah bu akşam 85 milyon tek yürek olarak, dualarımızla A Milli Takımımızın yanında olacağız” ifadelerini kullandı.