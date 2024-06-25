A Milli Takım, son 16 için Çekya ile kozlarını paylaşacak! İşte gruptan çıkmak için tüm ihtimaller

25 Haziran 2024 12:11 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 13:24

Burak Yılmaz, milli takımımız için konuştu! 'Bizim çocuklara güvenelim'

Burak Yılmaz, milli takımımız için konuştu! 'Bizim çocuklara güvenelim'

A Milli Takım, EURO 2024'te gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller...

A Milli Takım, EURO 2024'te gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller...

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) F Grubu 3. ve son maçında A Milli Futbol Takımımız, yarın 22.00'de Hamburg'daki Volkspark Stadyumu'nda Çekya ile mücadele edecek.

Milliler grubun ilk karşılaşmasında Gürcistan'ı 3-1 mağlup ederken, ikinci maçta Portekiz'e 3-0 kaybetti ve grupta 3 puanla ikinci sırada bulunuyor. Çekya ise ilk maçta Portekiz'e 2-1 yenilirken, ikinci maçta Gürcistan ile 1-1 berabere kaldı ve 1 puanla 3. sırada yer alıyor.

MUHTEMEL İLK 11'İMİZ: Altay, Mert, Kaan, Merih, Ferdi, İsmail, Hakan, Arda, Yusuf, Barış Alper, Kenan Yıldız.

MİLLİ TAKIM'A BERABERLİK BİLE YETİYOR

A Milli Futbol Takımı'na grup ikinciliği için 1 puan yeterli olacak. Ay-yıldızlı ekip galibiyet ya da beraberlik halinde grubu ikinci sırada tamamlayacak ve diğer maçın sonucuna bakmaksızın adını son 16 turuna yazdıracak.

Milli takımın, Çekya karşısında mağlup olması halinde ise grup üçüncülüğü için Gürcistan'ın Portekiz karşısında puan kaybı yaşamasını bekleyecek. Oluşacak böyle bir tabloda Türkiye, 6 grubun en iyi 4 grup üçüncüsü arasına girerse yine bir üst tura yükselme şansına sahip.

Milli takımın yenilgisi halinde, Gürcistan da kazanırsa ay-yıldızlı ekip grubu son sırada tamamlayarak elenecek.

Milli Takım grubu 2. sırada tamamlarsa Hollanda, Fransa ve Avusturya'nın ilk sırada yer alma şansının sürdüğü D Grubu'nu lider bitiren takımla eşleşecek.

Türkiye en iyi dört 3'üncüler arasına girmesi halinde ise B Grubu'nun ya da C Grubu'nun lideri ile eşleşecek.

ÇEKYA İLE 12. RANDEVU

Türkiye ile Çekya bugüne kadar 7'si özel, 4'ü de resmi olmak üzere 11 kez rakip oldu.

Söz konusu müsabakalarda milliler, 5 kez sahadan galip ayrılırken, Çekya da 5 kez kazandı, 1 mücadelede ise berabere sona erdi. Geride kalan maçlarda ay-yıldızlılar 15 gol atarken, kalesinde ise 21 gol gördü.

Türkiye ile Çekya son olarak ise 19 Kasım 2022 tarihinde Gaziantep'te oynadı ve milliler 2-1'lik skorla sahadan galip ayrıldı.

AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA 2 KEZ KARŞILAŞTIK

İki ülke, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bugüne kadar 2 kez oynadı. 2008 ve 2016 yılında düzenlenen turnuvadaki maçları milliler kazandı.

2008 yılındaki mücadele tarihe geçerken, ay-yıldızlılar 2-0 geriye düştü maçı 75. dakikadan sonra bulduğu 3 golle kazandı ve gruptan çıktı.

MİLLİLERİN 629. MÜSABAKASI

Milli Futbol Takımımız, Çekya karşılamasıyla tarihindeki 629. maçını oynayacak.

Ay-yıldızlılar, geride kalan 344'ü resmi, 284'ü özel olmak üzere toplamda 628 karşılaşmada 1'i hükmen 243 galibiyet elde etti. Ay-yıldızlılar, 237 mağlubiyet ve 148 kez de beraberlik aldı. Türkiye, oynadığı karşılaşmalarda 856 gol kaydederken, kalesinde ise 901 gole engel olamadı.

ABDÜLKERİM BARDAKCI CEZALI

Millilerde, Çekya karşılaşmasında Abdülkerim Bardakcı sarı kart cezasından dolayı oynayamayacak.

Ayak bileğinde travma oluşan Orkun Kökçü ve dizinde ağrısı olan Mert Günok'un da oynaması beklenmiyor. Takımla çalışmalara başlayan İrfan Can Kahveci'nin ise maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

Kırmızı-beyazlılarda ayrıca Hakan Çalhanoğlu, Zeki Çelik ve Samet Akaydin, sarı kart sınırında yer alıyor.

ÇEKYA MAÇINDA ISTVAN KOVACS DÜDÜK ÇALACAK

Türkiye-Çekya mücadelesini Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs yönetecek. Kovacs'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Vasile Marinescu ve Ovidiu Artene yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Norveç Futbol Federasyonu'ndan Espen Eskas olacak.

Müsabakada Polonya Futbol Federasyonu'ndan Tomasz Kwiatkowski ise VAR olarak görev yapacak.