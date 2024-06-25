Stefan Kuntz, A Milli Takımın başarı parolasını açıkladı

25 Haziran 2024 09:43 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 09:44

A Milli Takımımızın EURO 2024’te Portekiz yenilgisi sonrası sürpriz açıklamalar geliyor. A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Stefan Kuntz, Ay-Yıldızlı takımın EURO 2024'teki performansını değerlendirdi.

Sabah Gazetesi'ne konuşan ve turnuvadaki bütün maçları izlediğini belirten Alman teknik adam, F Grubu'nda Gürcistan'ı yenen, Portekiz'e mağlup olan Milli Takım hakkında, "Türkiye'nin maçlarını da takip ediyorum. Türkiye mentalite sorununu çözerse başarılı olur. Gruptan da çıkacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"ALMANYA ŞAMPİYON OLUR"

Kuntz, ülkesi ev sahibi Almanya'nın turnuvadaki performansının sorulması üzerine ise "İyi bir performans sergiliyorlar. Şampiyon olacaklarını düşünüyorum" yanıtını verdi.

20 MAÇTA 12 GALİBİYET

2021-2023 yılları arasında A Milli Takım'ın teknik direktörlüğünü yapan Stefan Kuntz, 20 maçta görev yaptı. 12 galibiyet alan Alman hoca, 3 beraberlik, 5 yenilgi yaşadı ve 1.95 puan ortalaması tutturdu.

HAMBURG’A GİTTİ

61 yaşındaki teknik adam geçtiğimiz ay 2. Bundesliga takımı Hamburg'un sportif direktörlüğüne getirildi.