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Stefan Kuntz, A Milli Takımın başarı parolasını açıkladı

Editör: Murat Makas / Kaynak: NTV Spor
25 Haziran 2024 09:43 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 09:44
Stefan Kuntz, A Milli Takımın başarı parolasını açıkladı

A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Stefan Kuntz, Portekiz mağlubiyeti sonrası EURO 2024 için tahminde bulundu.

A Milli Takımımızın EURO 2024’te Portekiz yenilgisi sonrası sürpriz açıklamalar geliyor. A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Stefan Kuntz, Ay-Yıldızlı takımın EURO 2024'teki performansını değerlendirdi.

Sabah Gazetesi'ne konuşan ve turnuvadaki bütün maçları izlediğini belirten Alman teknik adam, F Grubu'nda Gürcistan'ı yenen, Portekiz'e mağlup olan Milli Takım hakkında, "Türkiye'nin maçlarını da takip ediyorum. Türkiye mentalite sorununu çözerse başarılı olur. Gruptan da çıkacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Stefan Kuntz, A Milli Takımın başarı parolasını açıkladı - 1. Resim

"ALMANYA ŞAMPİYON OLUR"

Kuntz, ülkesi ev sahibi Almanya'nın turnuvadaki performansının sorulması üzerine ise "İyi bir performans sergiliyorlar. Şampiyon olacaklarını düşünüyorum" yanıtını verdi.

20 MAÇTA 12 GALİBİYET

2021-2023 yılları arasında A Milli Takım'ın teknik direktörlüğünü yapan Stefan Kuntz, 20 maçta görev yaptı. 12 galibiyet alan Alman hoca, 3 beraberlik, 5 yenilgi yaşadı ve 1.95 puan ortalaması tutturdu.

HAMBURG’A GİTTİ

61 yaşındaki teknik adam geçtiğimiz ay 2. Bundesliga takımı Hamburg'un sportif direktörlüğüne getirildi.

Kaynak: NTV Spor
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