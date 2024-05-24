Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beşiktaş'ı kutladı!

24 May 2024 00:13 - Güncelleme : 24 May 2024 00:20

Türkiye Kupasını evine götüren Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde muhtemel rakipleri belli oldu!

Türkiye Kupasını evine götüren Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde muhtemel rakipleri belli oldu!

Türkiye Kupası'nı kaybeden Trabzonspor, Avrupa Ligi'ne hangi turdan katılacak?

Türkiye Kupası'nı kaybeden Trabzonspor, Avrupa Ligi'ne hangi turdan katılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ziraat Türkiye Kupasını kazanan Beşiktaş'a tebrik mesajı yayınladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "2024 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Beşiktaş'ı, tüm Beşiktaş camiasını ve taraftarını canıgönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.