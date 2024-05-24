Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beşiktaş'ı kutladı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
24 May 2024 00:13 - Güncelleme : 24 May 2024 00:20
Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Kupasını kazanan Beşiktaş'ı tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ziraat Türkiye Kupasını kazanan Beşiktaş'a tebrik mesajı yayınladı.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "2024 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Beşiktaş'ı, tüm Beşiktaş camiasını ve taraftarını canıgönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: tgrthaber.com.tr