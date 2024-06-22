D Grubu'nda heyecan zirvede! Hollanda Fransa maçından gol sesi çıkmadı
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
22 Haziran 2024 00:10 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 00:13
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu'nda Hollanda ile Fransa takımları Leipzig Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Gol sesi çıkmayan maç 0-0 eşitlikle sona erdi.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu ikinci maçında Hollanda, Fransa ile golsüz berabere kaldı.
Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu ikinci maçında Hollanda ile Avusturya, Leipzig şehrindeki Red Bull Arena'da karşı karşıya geldi. İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yönettiği mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı.
İLK GOLSÜZ MAÇ
İkinci yarıda da iki takımın ataklarından sonuçsuz kalınca mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi. Maç, böylece EURO 2024'te golsüz biten ilk maç olarak kayda geçti.
Bu sonuçla, Hollanda ile Fransa puanlarını 4'e yükselterek ilk iki sırada yer aldı.
EURO 2024'te yarının programı şöyle:
E Grubu
22.00 Belçika - Romanya
F Grubu
16.00 Gürcistan - Çekya
19.00 Türkiye- Portekiz
Kaynak: İhlas Haber Ajansı