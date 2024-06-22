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D Grubu'nda heyecan zirvede! Hollanda Fransa maçından gol sesi çıkmadı

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
22 Haziran 2024 00:10 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 00:13
D Grubu&#039;nda heyecan zirvede! Hollanda Fransa maçından gol sesi çıkmadı

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu'nda Hollanda ile Fransa takımları Leipzig Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Gol sesi çıkmayan maç 0-0 eşitlikle sona erdi.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu ikinci maçında Hollanda, Fransa ile golsüz berabere kaldı.

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu ikinci maçında Hollanda ile Avusturya, Leipzig şehrindeki Red Bull Arena'da karşı karşıya geldi. İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yönettiği mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

D Grubu'nda heyecan zirvede! Hollanda Fransa maçından gol sesi çıkmadı - 1. Resim

İLK GOLSÜZ MAÇ

İkinci yarıda da iki takımın ataklarından sonuçsuz kalınca mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi. Maç, böylece EURO 2024'te golsüz biten ilk maç olarak kayda geçti.

Bu sonuçla, Hollanda ile Fransa puanlarını 4'e yükselterek ilk iki sırada yer aldı.

EURO 2024'te yarının programı şöyle:

E Grubu

22.00 Belçika - Romanya

F Grubu

16.00 Gürcistan - Çekya

19.00 Türkiye- Portekiz

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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