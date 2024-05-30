Danimarka'nın EURO 2024 kadrosu açıklandı! Kadroda Victor Nelsson da yer aldı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
30 May 2024 18:29 - Güncelleme : 30 May 2024 18:29
Danimarka Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 aday kadrosu belli oldu.
Danimarka Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Danimarkalı teknik direktör Kasper Hjulmand, turnuva öncesi 26 kişiden oluşan aday kadroyu belirledi.
Aday kadroda Galatasaray'dan Victor Nelsson da yer aldı.
DANİMARKA'NIN RAKİPLERİ
Danimarka, Avrupa Şampiyonası'nda İngiltere, Slovenya ve Sırbistan ile mücadele edecek.
İşte aday kadro
Kaynak: tgrthaber.com.tr