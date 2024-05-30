Danimarka'nın EURO 2024 kadrosu açıklandı! Kadroda Victor Nelsson da yer aldı!

30 May 2024 18:29 - Güncelleme : 30 May 2024 18:29

Danimarka Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Danimarkalı teknik direktör Kasper Hjulmand, turnuva öncesi 26 kişiden oluşan aday kadroyu belirledi.

Aday kadroda Galatasaray'dan Victor Nelsson da yer aldı.

DANİMARKA'NIN RAKİPLERİ

Danimarka, Avrupa Şampiyonası'nda İngiltere, Slovenya ve Sırbistan ile mücadele edecek.

İşte aday kadro