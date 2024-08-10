Deian Sorescu, Gaziantep FK'ya transfer oldu!

10 Ağustos 2024 18:30 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 18:32

Gaziantep Futbol Kulübü, art arda yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Gaziantep ekibi, devam eden transfer çalışmaları kapsamında geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak forma giyen ve ortaya koyduğu etkili performansla dikkat çeken Rumen futbolcu Deian Sorescu'yu bonservisiyle transfer etti. Kırmızı-siyahlı, kulübü Rakow ile de anlaştıktan sonra 26 yaşındaki Deian Sorescu ile 3 yıllık resmi sözleşmeye imza attı.

Gaziantep FK forması ile geçtiğimiz sezon ikinci yarısında 17 resmi maça çıkan Sorescu, 4 gol atarken 2 de asist yapma başarısı gösterdi.