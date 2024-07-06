Devlet Bahçeli'den ilgili adrese ince mesaj! 'UEFA'nın tuzağına düşmemeliyiz', tüm Türkiye Hollanda maçına kilitlendi

06 Temmuz 2024 12:57 - Güncelleme : 06 Temmuz 2024 13:02

Avusturya-Türkiye maçına golleriyle damga vuran Merih Demiral, A Milli Futbol Takımını çeyrek finale yükseltti. İki gol sevincinden sonra Merih Demiral, "Bozkurt" işaretini yaptı. Bunun üzerine ise UEFA, Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı. Akabinde ise 5 Temmuz'da Merih Demiral savunmasını kurula gönderir göndermez UEFA 2 maç men cezası verdiğini açıkladı.

Bunun üzerine ise Türk taraftarlardan ve siyasetçilerden Merih Demiral başta olmak üzere Hollanda maçına çıkacak olan A Milli Futbol Takımımıza destek olundu.

En dikkat çeken çıkışı ise Devlet Bahçeli yaptı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, açıklamasında dikkat çeken detay ise "UEFA laçka kararından vazgeçmezse Hollanda’nın sahada tek başına bırakılması ve A Milli Futbol Takımımızın Türkiye’ye dönüşü milli haysiyetimize en uygun seçenek olacaktır. Boyun eğerek, taviz verilerek, teslim olarak kazanılacak bir başarı her manada hezimet ve zilletin makyajlanmasıdır. Merih evladımızın ve bütün milli futbolcularımızın sonuna kadar yanındayız" sözleri oldu.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMIMIZ HOLLANDA MAÇINA ÇIKMAZSA NE OLUR?

Türkiye Gazetesi yazarı Ömer Faruk Ünal, Bahçeli'nin açıklamasını ve merak edilen "A Milli Futbol Takımımız maça çıkmazsa ne olur?" soruyu tgrhaber.com'un Özel haber Şefi Zehra Maslak'a anlattı. Özellikle Ünal'ın Bahçeli'nin açıklamasındaki vurgusu dikkat çekti.

Ünal, ilk olarak merak edilen soruya cevap verdi:

Spor alanında her turnuvada takımların karşılıklı olarak imzaladıkları bir prosedür vardır. Bunlara uymakta zorunludur. Takımların aniden çekilme kararı vermesi akabinde çeşitli cezalar vardır. Ancak daha önce UEFA'da hiç böyle bir durum yaşanmadı. Olursa somut olarak şunlar olur diyebileceğimiz örnek yok. Fakat UFEA Avrupa Şampiyonasından çekilen takımlara men cezası verme olasılığı oldukça yüksektir. Bu örneklemeyi de farklı turnuvalarda yaşanan karşılaştırmalarda alınan kararlar doğrultusunda verebiliriz. Devlet Bahçeli, burada çok kıymetli bir uyarıda bulundu. Ancak Türkiye A Milli Futbol Takımı elbette ki Hollanda karşısına çıkacaktır. Ve cevabını da sahada UEFA'ya verecek."

TÜM TÜRKİYE, HOLLANDA MAÇINA KİLİTLENDİ

Ömer Faruk Ünal, UEFA'nın Merih Demiral kararına dikkat çekerek, "Bu kararın verilmesi başlı başına bir UEFA tuzağıdır. Milli takımımızın dikkatini motivasyonunu kırmaya çalışılan bir algı operasyonu olarak görüyorum. Bu tuzağa düşmeden cesurca sahada yer alıp başarı göstererek cevap vermeliyiz. Biz milletçe Bizim Çocukların yanındayız. Taraftar tribünde ve ekran karşısında Bozkurt'la maç heyecanını yaşayıp tüm dünyaya Türklerin birlik ve beraberliğini kanıtlayacağına eminim. Önemli olan dik duruşumuz ve başarı iktisadini bozmadan sahada yer almamız olacak. Şimdi bunu Türk halkına da sorsak yüzde 90'ı Hollanda maçına çıkmamızı söyleyecek. " ifadelerini kullandı.

DEVLET BAHÇELİ'DEN İLGİLİ ADRESE İNCE MESAJ!

Akabinde ise Türkiye yazarı Ömer Faruk Ünal, Devlet Bahçeli'nin sözlerini yorumladı.

Bahçeli'nin ilgili adreslere ince bir mesaj verdiğinin altını çizen Ünal, açıklamalarını şu sözlerle noktaladı:

"Devlet Bahçeli, açıklamasında çok net bir mesaj verdi. Bu mesajında ilgili yerlere gideceğini bilerek bunu yaptı ki. Mesaj bence yerine ulaşmıştır. Bahçeli'de Hollanda maçına çıkılarak cevap verilmesi gerektiğini düşünüyordur. Bu yüzden tek yürek Türkiye olarak Bizim Çocukların yanındayız. Bu tür siyasi söylemlerdeki ince mesajlarda gücümüzü ortaya koymak için yapılan açıklamalardır."