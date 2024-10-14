Dominik Livakovic'e kanca atıldı!

14 Ekim 2024 00:16 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 00:21

Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic'in, Suudi Arabistan kulüpleri tarafından yakın takibe alındığı iddia edildi. Sarı-lacivertli kulüp şampiyonluk hasretini bu sezon sonlandırmak için var gücüyle kaleci Livakovic'i takımda tutmayı planlıyor.