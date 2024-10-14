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Dominik Livakovic'e kanca atıldı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
14 Ekim 2024 00:16 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 00:21
Dominik Livakovic&#039;e kanca atıldı!

Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic'in, Suudi Arabistan kulüpleri tarafından yakın takibe alındığı iddia edildi. Sarı-lacivertli kulüp şampiyonluk hasretini bu sezon sonlandırmak için var gücüyle kaleci Livakovic'i takımda tutmayı planlıyor.

Fenerbahçe​'nin başarılı kalecisi Dominik Livakovic için Arap Yarımadasından kulüpler transfer durumunu yakından takip ediyorlar.

Takvim'de yer alan habere göre; Livakovic'e birçok Suudi Arabistan​ ekibinden teklif geldiği iddia edildi. 10 yıldır şampiyon olamayan Fenerbahçe, Livakovic'i takımda tutarak şampiyonluk hasretini bu sezon sonlandırmak istiyor.

Hırvatkaleci​ Livakovic bu sezon sarı-lacivertli takımla 13 resmi maçta forma giydi.

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Kaynak: tgrthaber.com
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Yasin14 Ekim 2024 00:22

Fenerbahçe Livakovic'i elden bırakmazsa ligde daha da kuvvetli olur bence.

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