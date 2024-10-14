Dominik Livakovic'e kanca atıldı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
14 Ekim 2024 00:16 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 00:21
Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic'in, Suudi Arabistan kulüpleri tarafından yakın takibe alındığı iddia edildi. Sarı-lacivertli kulüp şampiyonluk hasretini bu sezon sonlandırmak için var gücüyle kaleci Livakovic'i takımda tutmayı planlıyor.
Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Dominik Livakovic için Arap Yarımadasından kulüpler transfer durumunu yakından takip ediyorlar.
Takvim'de yer alan habere göre; Livakovic'e birçok Suudi Arabistan ekibinden teklif geldiği iddia edildi. 10 yıldır şampiyon olamayan Fenerbahçe, Livakovic'i takımda tutarak şampiyonluk hasretini bu sezon sonlandırmak istiyor.
Hırvat kaleci Livakovic bu sezon sarı-lacivertli takımla 13 resmi maçta forma giydi.
Kaynak: tgrthaber.com
Fenerbahçe Livakovic'i elden bırakmazsa ligde daha da kuvvetli olur bence.