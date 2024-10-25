Dortmund'ta Nuri Şahin krizi! Türk hoca medyanın hedefinde
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. hafta maçında Nuri Şahin yönetimindeki Borussia Dortmund, LaLiga devi Real Madrid'e deplasmanda 5-2'lik skorla kaybetti. Maçta Dortmund'un 2-0 öne geçtikten sonra maçı kaybetmesi Alman medyasında tepkilere neden olurken, teknik direktör Nuri Şahin de eleştirilerden kaçamadı.
Bundesliga devi Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3.haftasında Real Madrid karşısında ağır bir yenilgi aldı.
Nuri Şahin'in öğrencileri, 2-0 öne geçtiği maçta Real Madrid'e 5-2 mağlup oldu.
Bununla birlikte Şahin'in takımı Borussia Dortmund, 6 puanda kaldı.
Teknik direktör Nuri Şahin, maçın ardından Almanya'da eleştiri yağmuruna tutuldu.
Son olarak Alman basını, Şahin hakkında flaş bir iddiada bulundu.
Türk teknik direktör Nuri Şahin'in yarın oynanacak Augsburg maçıyla geleceğinin belli olacağı iddia edildi.
36 yaşındaki hocanın, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı deplasmanda 2-0 öne geçmesine rağmen 5-2 yenilmesinin bardağı taşırdığı belirtildi.
Bundesliga'nın 7. haftasında Augsburg'a konuk olacak Nuri Şahinli Dortmund'un puan kaybetmesi durumunda biletinin kesilebileceği öğrenildi.
Kulüp yönetiminin de Madrid maçında skor üstünlüğünün ardından Şahin'in oyun dinamiklerini kötü yönettiği konusunda hemfikir olduğu yazıldı.
Alman ekibi ligde 13 puanla zirvenin 4 puan gerisinde bulunuyor.
1 Ocak 2024'te Antalyaspor'dan ayrılarak Dortmund'a giden Nuri Şahin, sezon sonuna kadar yardımcı antrenör olarak çalıştı.
Nuri Şahin, Edin Terzic ile yolların ayrılması sonrası 14 Haziran 2024'te Borussia Dortmund'un teknik direktörü oldu.
36 yaşındaki Nuri, 2020 yılında futbolu bırakmıştı.