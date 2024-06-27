Dorukhan Toköz'ün yeni takımı belli oluyor: Süper Lig'in yeni ekibiyle anlaştı
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com
27 Haziran 2024 14:47 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 14:54
Adana Demirspor ile olan sözleşmesini feshettikten sonra hangi takıma transfer olacağı merak konusu olan Dorukhan Toköz, Süper Lig'in yeni ekibiyle anlaşmaya varmak üzere...
Kariyerinde Beşiktaş ve Trabzonspor ile şampiyonluk yaşayan ve son olarak Adana Demirspor forması giyen Dorukhan Toköz'ün yeni adresi belli oluyor.
EYÜPSPOR'DAN DORUKHAN HAMLESİ
Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor'un Adana Demirspor ile olan sözleşmesini fesheden Dorukhan Toköz ile temaslara başladığı iddia edildi.
İstanbul ekibinin Süper Lig'in tecrübeli ismi için resmi teklifini yaptığı ve oyuncunun cevabını beklemeye başladığı ifade edildi.
TEKLİFE SICAK BAKIYOR
Teknik Direktör Arda Turan’ın kadrosuna katmak istediği Dorukhan Toköz'ün de Eyüpspor'da oynamaya sıcak baktığı kaydedildi.
Anlaşmanın ve resmi imzaların kısa süre içinde atılması bekleniyor.
Kaynak: tgrthaber.com