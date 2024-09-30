Dünya Jose Mourinho'yu konuşuyor: Laptoplu tepkisi gündem oldu!

30 Eylül 2024 11:03 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 11:07

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü Portekizli Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Antalyaspor maçındaki tepkisi gündem oldu. Sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada dikkat çeken bu hareket dış basında manşetlere taşındı. İşte o haberler...

Trendyol Süper Lig​'in 7. haftasında Fenerbahçe​, Antalyaspor​'u deplasmanda 2-0 yenerek, lider Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada hata yapmadı.

Maça damga vuran isim ise Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho​ oldu.

JOSE MOURİNHO'DAN LAPTOPLU TEPKİ!

Edin Dzeko​'nun ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golü sonrası Jose Mourinho gündem olan bir harekete imza attı.

Portekizli hoca, yanında bulunan laptoptan pozisyonu açtı ve topun ayaktan çıkış anına dair bir görüntüyü yayıncı kuruluş kamerasının tam önüne koydu.

MOURİNHO: "OFSAYT YOKTU"

Portekizli teknik adam, bu hareketi neden yaptığını maçın ardından yayıncı kuruluşa, "Ofsayt yoktu. Bu yüzden kamera önüne pozisyonu koydum. Bizim açımızdan temiz bir goldü." açıklamasını yaptı.

TÜM DÜNYADA GÜNDEM OLDU

Jose Mourinho'nun bu tepkisi sadece Türkiye'de değil tüm dünyada gündem oldu.

Portekizli hocanın bu sıra dışı hareketi dış basında büyük ilgi gördü.

Portekizli teknik direktörün geçmişte de hakemlere gösterdiği tepkilere gönderme yapıldı. İşte o haberler:

Daily Mail: "Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, takımının Antalyaspor'u 2-0 yendiği maçta ofsayt kararı nedeniyle yaşadığı hayal kırıklığını dizüstü bilgisayar kullanarak gösterdi. Dizüstü bilgisayar ekranı, Mourinho'nun yetkililerin yanlış karar verdiğini kanıtlamaya çalıştığı olayın sabit bir görüntüsünü gösteriyordu."

Give Me Sport: "Fenerbahce Teknik Direktörü Jose Mourinho, Antalyaspor'la oynanan son maçta hakem Cihan Aydın'ın Edin Dzeko'nun golünü iptal etme kararını protesto etmek için dizüstü bilgisayarını kameraların önüne koyduğu için sarı kart gördü."

Daily Record: "Dizüstü bilgisayarını çıkararak hakem kararıyla dalga geçmekten tuhaf bir sarı kart gören Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, bu hareketiyle tüm manşetleri süsledi. Portekizli çalıştırıcı, hiçbir zaman ilgi odağı olmaktan uzak kalacak birisi değil."

"EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ HAREKET"

Blick: "O gerçekten de 'Özel Biri'! Türkiye liginde eşi benzeri görülmemiş bir hareketle sarı kart görerek yeni bir gösteri daha sundu."

L'Equipe: "Fenerbahçe'nin Antalyaspor'a karşı kazandığı maçta Mourinho, bilgisayarını kamera önüne koyduğu ve takımına verilmeyen bir golü yavaş çekimde gösterdiği için sarı kart gördü. Karara şahsen itiraz etmek yerine tercih etmek yerine yaptığı bu hareket hakemin hoşuna gitmedi."

Football Italia: "Hakemlere yönelik tuhaf protestolarla dolu uzun geçmişi... Bugün ise bu listeye komik bir olay daha ekledi ve Antalyaspor maçında protesto ettiği durumun hareketsiz görüntüsünün bulunduğu dizüstü bilgisayarı yedek kulübesinin yanındaki kameranın önüne koydu."

"BİR KEZ DAHA İLGİ ODAĞI OLDU"

Daily Sports: "José Mourinho, kenardaki eksantrik davranışları nedeniyle bir kez daha ilgi odağı oldu. Bu kez de Fenerbahçe maçında yaşanan bir olaya dikkat çekmek için kenarda kamera kullandığı için uyarı aldı."

Voetbal Primeur: "Dzeko'nun golünün ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesine o kadar sinirlendi ki, bunun yanlış olduğunu kanıtlamak için televizyon kamerasının önüne bir dizüstü bilgisayar koydu ve bu hareket nedeniyle sarı kart gördü."



(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.)

"SAYMAKLA BİTMEYECEK SIRA DIŞI ANLARINDAN BİRİ"

Tvi: "Jose Mourinho bir hakem kararını protesto etmek için ustaca bir yol kullandı. İptal edilen golün tekrarının görüntülerini içeren bir bilgisayar aldı ve hatayı herkese göstermek için cihazı kameranın önüne koydu. Bu onun saymakla bitmeyecekler listesine eklenen sıra dışı bir andı."

"OLAĞANÜSTÜ PROTESTO"

GOAL: "Jose Mourinho, Süper Lig'de tartışmalara devam ederken... Fenerbahçe'nin golüne izin vermemesinin ardından olağanüstü dizüstü bilgisayar protestosu nedeniyle cezalandırıldı."