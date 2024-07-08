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Dünyanın en iyi takımları açıklandı: Sıralamada ezeli rakipler peş peşe yer aldı!

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com
08 Temmuz 2024 10:41 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 10:57
Dünyanın en iyi takımları açıklandı: Sıralamada ezeli rakipler peş peşe yer aldı!

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 1 Temmuz 2023 ile 30 Haziran 2024 tarih aralığını baz alarak dünyanın en iyi kulüplerini belirledi. Sıralamada ilk 30'da ezeli rakipler peş peşe yer aldı. İşte o sıralama...

IFFHS'nin 1 yıllık performansları değerlendirmeye alarak yayınladığı dünyanın en iyi takımları listesine 2 Türk takımı ilk 30'dan girdi.

İşte ilk 10 sırada yer alan takımlar ve Türk kulüplerinin yeri:

1- Real Madrid (İspanya): 371 Puan

2- Manchester City (İngiltere): 369 Puan

3- Bayer 04 Leverkusen (Almanya): 355 Puan

4- Atalanta (İtalya): 316 Puan

5- Borussia Dortmund (Almanya): 261 Puan

6- Atletico Madrid (İspanya): 258 Puan 

6- FC Bayern Münih (Almanya): 258 Puan

8- Barcelona (İspanya): 256 Puan

Arsenal (İngiltere): 248 Puan

10- Inter (İtalya): 247 Puan

29- Galatasaray (Türkiye): 205.5 Puan

Dünyanın en iyi takımları açıklandı: Sıralamada ezeli rakipler peş peşe yer aldı! - 1. Resim

30- Fenerbahçe (Türkiye): 203.5 Puan

Dünyanın en iyi takımları açıklandı: Sıralamada ezeli rakipler peş peşe yer aldı! - 2. Resim

82- Beşiktaş (Türkiye): 146.5

157- Trabzonspor (Türkiye): 105.5 Puan

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Kaynak: tgrthaber.com
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