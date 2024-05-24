Dursun Özbek'ten Erden Timur müjdesi!

24 May 2024 18:07 - Güncelleme : 24 May 2024 18:08

Galatasaray, 25 Mayıs Cumartesi günü sandık başına gidecek. Sarı-kırmızılılarda yeniden başkan adayı olan Dursun Özbek, seçim öncesinde A Spor'a açıklamalarda bulundu.

"ERDEN TİMUR ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE BİZİMLE OLACAKTIR"

Erden Timur'un yeni yönetimde de görev alabileceğine yönelik mesaj veren Özbek, "Erden Timur önümüzdeki süreçte bizimle olacaktır. İçinde öyle bir Galatasaray sevgisi var ki bu işin dışında kalma imkanı yok. Yönetimde fikir ayrılıkları olabilir. Bugün için öyle bir fikri var, biraz da ailevi... Benim inancım önümüzdeki süreçte yine bizimle birlikte olacağı yönünde." ifadelerini kullandı.

"GEÇTİĞİMİZ 2 SENEYİ SON DERECE BAŞARILI BULUYORUM"

Dursun Özbek açıklamasında ayrıca, "Süper Lig'in 100. yıl kupasını kazandık. Amatör sporlarda makul bütçelerle en iyi sonuçları aldık. Yüzmede ve yelkende sporcularımız Paris Olimpiyatları'na hazırlanıyor. Bir spor kulübü olarak yüklendiğimiz misyon itibarıyla yaptığımız faaliyetler büyük başarı getirdi. Florya'da Burak Başkan'ın ve Mustafa Başkan'ın katkıları da oldu. Bunlar Galatasaray'ın bütünlüğünü ve sürekliliğini gösterir. Geçirdiğimiz 2 seneyi son derece başarılı buluyorum." dedi.