Galatasaray sandığa gidiyor! İşte başkan adayları ve listeleri

24 May 2024 11:04 - Güncelleme : 24 May 2024 11:16

Galatasaray Kulübünün olağan seçimli genel kurulu yarın yapılacak.

Sarı-kırmızılı kulübün 104. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi'nde saat 10.00'da başlayacak. Yeterli çoğunluğun aranmayacağı genel kurulda kongre divan heyetinin oluşturulup, açılışın yapılmasının ardından seçimlere geçilecek.

Genel kurulda, oy kullanma hakkına sahip yaklaşık 10 bin üye sandık başına gidecek.

Kongre üyelerinin oylarını kullanabilmeleri için Galatasaray Lisesi'nde 20 sandık kurulacak ve saat 15.00'te oy kullanma işlemi sona erecek.

BAŞKANLIK İÇİN 2 ADAY

Galatasaray'ın olağanüstü genel kurulunda, mevcut başkan Dursun Özbek ile anayasa profesörü ve siyasetçi Süheyl Batum yarışacak.

Genel kurul üyeleri Dursun Özbek için kırmızı, Süheyl Batum için de sarı renkte basılan oy pusulalarını kullanacak.

ADAYLARIN LİSTELERİ

Başkan adaylarının yönetim kurulu asıl ve yedek listeleri şöyle:

DURSUN ÖZBEK:

Asıl: Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mehmet Saruhan Cibara, Ali Yüce, İbrahim Hatipoğlu, Fatih Demircan

Yedek: Ozan Bingöl Yurtsever, Timur Kuban, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ece Bora.

SÜHEYL BATUM:

Asıl: Aytuğ Sakallıoğlu, Ayşen Sarıkan Tanırcan, Aslı Makaracı Başak, Mete İkiz, Suat Sarı, Çetin Soysal, Mustafa Barış Yaşaroğlu, Rezan Epözdemir, Cüneyt Öztürk, Murat Karaman

Yedek: Metin Karakaya, Cem Topuz, Hikmet Siber Akyelken, Mehmet Şişmanoğlu, Hikmet Ozan Öğüt.

GALATASARAY'IN BAŞKANLARI

Sarı-kırmızılı kulübün 119 yıllık tarihindeki 103 yönetim döneminde 38 başkan görev yaptı. Kulüp tarihindeki yönetim dönemlerine göre başkanlar şöyle:

Dönem Başkan

1905-18, 1925 Ali Sami Yen

1919-22, 1934 Refik Cevdet Kalpakçıoğlu

1922-24, 1950-52 Yusuf Ziya Öniş

1925 Ali Haydar Şekip

1926 Ahmet Robenson

1927 Adnan İbrahim Pirioğlu

1928-29 Necmettin Sadak

1929-30 Abidin Daver

1930-31, 1933 Ahmet Kara

1931-32 Tahir Kevkep

1932-33, 1933-34 Ali Haydar Barşal

1933 Fethi İsfendiyaroğlu

1934-36 Ethem Menemencioğlu

1936-37 Saim Gogen

1937-39, 1944 Sedat Ziya Kantoğlu

1939 Nizan Nuri

1939 Adnan Akıska

1940-42 Tevfik Ali Çınar

1942-43 Osman Dardağan

1944-46 Muslihittin Peykoğlu

1946-50, 1965-68 Suphi Batur

1953, 1962-64 Ulvi Yenal

1954-56, 1960-62 Refik Selimoğlu

1957-59 Sadık Giz

1969-73, 1975-79 Selahattin Beyazıt

1973-75 Prof. Dr. Mustafa Pekin

1979-84, 1984-86 Prof. Dr. Ali Uras

1986-88, 1988-90 Dr. Ali Tanrıyar

1990-92, 1992-96 Alp Yalman

1996-2001 Faruk Süren

2001-02 Mehmet Cansun

2002-08 Özhan Canaydın

2008-11 Adnan Polat

2011-14 Ünal Aysal

2014-15 Prof. Dr. Duygun Yarsuvat

2018-21 Mustafa Cengiz

2021-22 Burak Elmas

2015-18, 2022-24 Dursun Özbek