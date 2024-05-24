Dursun Özbek'ten Galatasaray taraftarına transfer müjdesi!

24 May 2024 23:59 - Güncelleme : 25 May 2024 00:06

Galatasaray'da yarın yapılacak başkanlık seçiminde Süheyl Batum ile yarışacak mevcut başkan Dursun Özbek, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Dursun Özbek'in açıklamaları şu şekilde:

"YILDIZ FUTBOLCULAR HER ZAMAN GALATASARAY'DA OLACAK"

"Galatasaray dünyaca bilinen Avrupa'nın önemli takımlarından birisi. Galatasaray'da Yıldız oyuncu hiçbir zaman eksik olmadı. Bundan sonraki dönemde de alışılmış bir şeyin değiştirilmesi kolay değil. Hazırlıklı olun. Yıldızlara hazırlıklı olun. 2024'te inşallah 24. şampiyonluk, 2025'te de 5. yıldız... Galatasaray'ın mücadele ettiği seviyedeki takımlarda olması gereken yıldız futbolcular her zaman Galatasaray'da olacak. Bunun çok faydasını görüyoruz. Sürekli 50 bin kişiye oynayan bir sezon geçirdik. Dolayısıyla insanlar bu yıldızları görmeye geliyor."

"KONYA MAÇINA HAZIRIZ"

"Tepede iki takım yalnız kaldı. Diğer takımlar 40-50 puan geride kaldı. Heyecan daha fazla zirvedeki takımların maçlarında oldu. Konya maçına güzel hazırlandık. Dün bütün etkinliklerimizi iptal ettik, zamanımızı Florya'da geçiriyoruz. Dün de Florya'da futbolcularla, aileleriyle çok güzel bir piknik yaptık. Herkesin morali son derece yerinde. Dolayısıyla Konya maçına hazırız."

"ERDEN TİMUR GALATASARAY'DAN KOPAMAZ"

"2022'de seçim yapıldıktan sonra Erden Timur'u çağırdım ve ona dedim ki, 'Futbolda bu sene iddialı olmamız lazım. Futbolu bilen ve seven birisi. Futbolla senin ilgilenmeni istiyorum. 2016, 2017'de sponsor olmuştu. Devamlı görüştük.' Erden'le bizim beraberliğimiz 8 seneye dayanıyor. Erden'in ne yapıp yapamayacağını, Galatasaray için nasıl bir fedakarlık, hizmet yapabileceğini biliyorum. İnancım seçim ertesinde Erden, Galatasaray'a hizmet etmeye devam edecektir. Erden Galatasaray'dan kopamaz. Erden her zaman Galatasaray'ın içinde olacaktır. Spotif A.Ş. görevini direkt Erden'e verdim. Öyle bir talebi yoktu ama orada güvenebileceğim birinin olmasını istedim. Çok güzel işler yaptık."

"SEÇİMLER BAYRAMDIR"

"Dün Okan Buruk hoca da Florya'daydı. Kemerburgaz'da yaptığımız projeyi hocamızla paylaşıyoruz. Galatasaray'a hizmet edenlerle, kalbinden Galatasaray'a hizmet edenlerle hiçbir derdimiz yok. Galatasaray'ın birliğini ve beraberliğini dinamitleyecek laflarla, sözlerle büyük savaşımız var. Biz bunları yaptık, iyi güzel. Tek başımıza mı yaptık? Camianın desteği olmasaydı, taraftarın desteği olmasaydı yapabilir miydik? Galatasaray'da birlik ve beraberliğin bozulmaması lazım. Sürdürülebilir başarı, sürdürülebilir mali yapıyı zaten kuruyoruz. Bunlar kolay, zor olan camianın içindeki birlik beraberliğin bozulması. Taraftara çok teşekkür ediyorum. Genel kurul üyelerime de bir çağrı yapıyorum. Yarınki seçim önemli bir seçim. Katılımı ne kadar yüksek olursa kazanan yönetim o kadar kuvvetli hizmet eder. Seçimler bizim için bayramdır. Herkesi Galatasaray Lisesi'ne bekliyorum."