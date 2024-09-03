Dursun Özbek'ten karaborsa bilet açıklaması: "Hesap soracağım"

03 Eylül 2024 16:47 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 16:57

Galatasaray'da Victor Osimhen transferi gündem olsa da karaborsa bilet iddiaları da unutulmadı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, iddialara çok sert cevap erdi.

"KULÜBÜN 1 LİRASINA GÖZ DİKENİN ELİNİ KOPARIRIM"

Beyaz TV'ye konuşan Özbek, "Sütte leke var, bizde leke yok. 56-57 milyon euro karaborsa üzerinden menfaat sağlamışız... Zaten stat gelirimiz yılda 50-60 milyon euro. Bilet fiyatlarını 15 misli arttırdık. Karaborsa yapacak adam, bu şerefsizliği yapacak adam bilet fiyatlarını arttırır mı? Bu nasıl bir mantık? Kulübün 1 lirasına göz dikenin elini koparırım" ifadelerini kullandı.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUM"

İddialarla ilgili kanıt aramak için her şeyi yaptığını söyleyen Özbek, "Bu iftiralar sebebi ile yakınımda ve uzağımda olan kişilere de söyledim. 'Babamın oğlu olsa da kim varsa, bu işlere kim bulaştıysa bana bulun' dedim. Belge istedim, bilgi istedim, savcıya gittim. Suç duyurusunda bulundum. Devletin değerli savcılarına defalarca giderek sordum soruşturdum. Sayın savcılarımız bana, 'Dursun Başkanım en ufak bir şikâyet yok. Belge yok. Bilgi yok. Yine mi siz geldiniz? Yok başkanım yok' dediler" dedi.

"HESAP SORACAĞIM"

Kanıtsız iddialar için yargıya başvuracağının vurgulayan Dursun Özbek, "Hani belge? Ama yalan bilgi çok! Bana yüzde 1 ihtimal bile verenlere bu olayı yüzde 80 ihtimalle çıkartıp hesap soracağım. Ha bir ha seksen fark eder mi? Hırsızlık hırsızlıktır. Galatasaray'ın kasasından bir kuruş para çalamazsınız. Bunu gündeme getirenlerle adalet önünde hesaplaşacağım" şeklinde konuştu.

"ALÇAKÇA YAPILAN BİR SALDIRI"

Dursun Özbek, konuyla ilgili sözlerini "Neymiş efendim şoförüm benim kasammış. Şoförü ben nasıl kasa yaparım? Şoför benim kasam olur mu? Ben cebimden Galatasaray'a 12 milyon euro verdim. Gözümü kırpmam. Böyle yapan, böyle düşünen adama, adamlara bu iftira alçakça yapılan bir saldırıdır. Genel sekreterimiz Eray Yazgan'dan bahsediyorlar. Şunu bilin ki; yönetimdeki, kulübümdeki herkese kefil olurum ama Eray Yazgan'a defalarca kefil olurum. Ona güvenim sonsuzdur. Yazıktır, ayıptır!" diyerek tamamladı.