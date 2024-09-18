Dursun Özbek'ten tartışılan sponsorluk anlaşması açıklaması!

18 Eylül 2024 14:41 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 14:48

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, son günlerde yasa dışı bahis iddialarıyla gündeme gelen firmayla yapılan sponsorluk anlaşmasını askıya aldıklarını duyurdu. Özbek, karaborsa bilet iddialarına yönelik de çarpıcı ifadeler kullandı.. İşte detaylar...

Galatasaray​ Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Divan Kurulu Eylül Ayı Olağan Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Özbek, son günlerde yasa dışı bahis iddialarıyla gündeme gelen firma ile yapılan sponsorluk​ anlaşmasını askıya aldıklarını açıklarken çarpıcı ifadeler de kullandı.

İşte Dursun Özbek'in açıklamaları:

"BİLGİ VE BELGE OLMAMASINA RAĞMEN ANLAŞMAYI ASKIYA ALDIK"

"Kulübümüz 40'tan fazla kurumla işbirliği yapmıştır. Bunlar özel sözleşmelerdir. Sponsorluk sözleşmesine aykırı davranış veya tanıtım, sözleşmenin tek taraflı fesih anlamına gelir. Dün akşam yeni sponsorumuzla yaptığımız anlaşmayı askıya aldık. Elimizde bilgi ve belge olmamasına rağmen bu kararı aldık. Süreci takip ediyoruz. Kulübümüzün çıkarları için son kararı vereceğiz"

"5,5 MİLYAR TL KAR"

"Bu dönemde yaklaşık 5,5 Milyar TL'lik dönem sonu kârına ulaşmış bulunuyoruz. Galatasaray tarihinde bu bir rekor. Yaklaşık 200 milyon TL olan spor gelirleri, 2 milyar TL üzerine çıktı. 17 Milyon euro olan sponsorluk geliri 60 Milyon euro'ya çıkmasıyla oluştu. Mecidiyeköy'den 1,3 Milyar TL gelir elde ettik. Satışı beklenen 61 bölüm var. Buradan elde ettiğimiz fonla, Florya​'daki 45 dönümlük araziyi satın aldık. İlave olarak 1,1 Milyar TL'lik hasılat daha bekliyoruz"

"EKİM AYINDA KEMERBURGAZ'DAYIZ"

"Florya için ihaleye çıkacağız ve sonucunu bekleyeceğiz. Kemerburgaz Tesisleri'nde evet bir gecikme yaşadık, bu durumdan üzgünüm. Sezon başı orada başlamayı planlıyorduk. İlk idmanı orada yaptık ama futbolcular açısından daha rahat olacağı için Florya'ya geçtik. Oradaki firma konkordato ilan etti ve işler durdu. Bu çalışmalar bitmek üzere. 'Kemerburgaz hazır' demeyi en çok ben istiyorum. Ekim ayında inşallah Kemerburgaz'a geçeceğiz. Orası bizim göz bebeğimiz olacak"

1 MİLYON FORMA HEDEFİ

"Son iki senenin şampiyonu, bu senenin lideri bir futbol takımımız var. Amatör branşlarda sayısız kupa, madalya var. Mağazacılıkta çok iyi gidiyoruz. 1 Milyon forma hedefimiz var, sezon başladığından beri 300 bin forma sattık. Günlük ortalama 2000 forma atıyoruz. 3 aylık ciromuz yaklaşık 800 Milyon TL, geçen senenin iki misli bu rakamın daha da artacağına inanıyoruz"

KARABORSA BİLET İDDİALARI

"Son dönemde haksız şekilde eleştirildik, bu süreç yargıya intikal etti. Bir suçlu varsa, babamın oğlu bile olsa cezasız kalmayacak. Bu iddialar boş çıkarsa, bu suçlamalarda bulunanlar bu camiaya hesap vermeli. Temel amaç bu yönetim iş yapamaz hale getirmek. Çıkarımız olmadan, Galatasaray sevgisi ile bu göreve geldik. Sizler de bize inandınız. Rekor oyla bizi bu göreve layık gördünüz. Projelerimize yetki verdiniz. Bizi yapmak istediklerimizden alıkoymaya çalışanların Galatasaray'a verdiği zararı görmenizi istiyorum. Şeffaf olmaya, yapıcı eleştirilerinizi dinlemeye devam edeceğiz. Galatasaray kavgalardan çok çekti. Bunların hiçbiri camiamıza iyi gelmedi. Kalbi Galatasaray için atan herkesi sevmeye devam edeceğiz."