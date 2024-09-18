Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'dan rekor seri! Kariyerinde ilki yaşadı

18 Eylül 2024 09:31 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 09:33

Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, Gaziantep FK karşısında ağları sarsarak bu sezon ligde 4 gole ulaştı. Yıldız isim, kendi rekorunu kırarak, kariyerinde bir ilk yaşadı. İşte detaylar...

Galatasaray​'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz​, Gaziantep FK​ karşısında fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi ve bu sezon ligde 4 gole ulaştı.

KARİYERİNDE İLKi YAŞADI

Trendyol Süper Lig​'de sarı-kırmızılıların Konyaspor​, Adana Demirspor ve Çaykur Rizespor'la oynadığı maçlarda da skor katkısı veren 24 yaşındaki oyuncu, kariyerinde ilk kez üst üste 4 maçta ağları havalandırdı.

Mücadeleye 11'de başlayan Barış Alper Yılmaz 82. dakikada yerini Efe Akman’a bıraktı.

BARIŞ ALPER'DEN REKOR SERİ!

Konyaspor, Adana Demirspor ve Çaykur Rizespor’un ardından Gaziantep FK'yı da boş geçmeyen Barış Alper Yılmaz, üst üste 4. lig maçında da gol atmayı başardı.

Geçen sezonu 37 lig maçında 6 golle tamamlayan ve sadece 3 gole ulaşabilmek için 21 hafta bekleyen Barış, böylece şimdiden 5 gole ulaşmış oldu. O dönemde Gaziantep, Samsun ve Başakşehir’e üst üste gol atıp 3 maçlık seri yakalayan milli futbolcu, bu sezon seriyi 4 maça çıkarıp kendi rekorunu kırdı.

Barış Alper Yılmaz'a maç sonunda tribünlerden destek yağdı. Milli futbolcuya yönelik uzun süre tezahüratlar yapıldı.

BARIŞ ALPER YILMAZ: "GÜZEL BİR DERBİ BİZİ BEKLİYOR"

Barış Alper Yılmaz, Gaziantep FK maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Çok güzel ortamımız var. Serimiz devam ediyor. Taraftarlarımıza armağan olsun. Çok güzel bir derbi bizi bekliyor. Ona odaklanacağız." dedi.