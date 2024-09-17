Michy Batshuayi iddialı konuştu! 'Fenerbahçe'ye gol atmak için oraya gideceğim'

17 Eylül 2024 22:36 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 22:40

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Galatasaray, evinde Gaziantep FK'yi 3-1'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından sarı-kırmızılı takımın Belçikalı golcüsü Batshuayi açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig’de 3. hafta erteleme maçında Galatasaray​, evinde misafir ettiği Gaziantep FK’yı 3-1'lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren goller 11. dakikada Barış Alper Yılmaz​, 26. dakikada Yunus Akgün​ ile 76. dakikada Michy Batshuayi’den geldi.

Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı takımın Belçikalı yıldızı açıklamalarda bulundu.

"ZAFERLERE TAŞIMAMIZ GEREKİYOR"

Fenerbahçe derbisi öncesi güven kazandıklarını söyleyen Batshuayi, "İyi maç oynadık. Fenerbahçe derbisi öncesinde güven kazandık. Üç tane büyük forvet var, hepimiz Galatasaray'a katkı vermek için buradayız. Hep beraber uyum yakaladık. Galatasaray'ı zaferlere taşımamız gerekiyor." dedi.

"FENERBAHÇE'YE GOL ATMAK İÇİN GİDECEĞİM"

Yıldız golcü, eski takımı Fenerbahçe ile ilgili olarak ise "Fenerbahçe maçına gitmek benim için özel durum. Fenerbahçe'ye gol atmak ve kazanmak için oraya gideceğim." şeklinde konuştu.