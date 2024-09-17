Kenan Yıldız, Şampiyonlar Ligi'nin açılış golünü attı!

17 Eylül 2024 22:15 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 22:18

İtalyan kulübü Juventus'un Türk futbolcusu Kenan Yıldız, PSV Eindhoven karşısında kaydetmiş olduğu golle birlikte Şampiyonlar Ligi'nin yeni sezonunun açılış golünü yapmış oldu.

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Juventus​, Şampiyonlar Ligi​'nde sezonun açılış maçında PSV​ ile karşılaştı.

Karşılaşmanın 21. dakikasında milli futbolcumuz Kenan Yıldız​ çok şık bir golle takımını maçta öne geçirdi. Bu gol Devler Ligi'nde 2024/2025 sezonunun ilki oldu.

Devler Ligi'nde ilk maçına çıkan Kenan Yıldız, aynı zamanda Juventus adına Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç oyuncu oldu.

Önceki rekor, 13 Eylül 1995'te Borussia Dortmund'a karşı gol atan Alessandro Del Piero'ya aitti.