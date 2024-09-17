Bakan Kurum, Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti

17 Eylül 2024 20:28 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 20:30

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ile yönetim kurulu üyelerini kabul etti.