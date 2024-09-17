Bakan Kurum, Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
17 Eylül 2024 20:28 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 20:30
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ile yönetim kurulu üyelerini kabul etti.
Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ile yönetim kurulu üyelerini Bakanlığımızda ağırladık. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Birçok branşta ülkemize önemli başarılar getiren kulübümüz Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum" dedi.
Kaynak: tgrthaber.com