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Bakan Kurum, Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
17 Eylül 2024 20:28 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 20:30
Bakan Kurum, Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ile yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Bakan Kurum​, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç​ ile yönetim kurulu üyelerini Bakanlığımızda ağırladık. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Birçok branşta ülkemize önemli başarılar getiren kulübümüz Fenerbahçe​'ye başarılar diliyorum" dedi.

Bakan Kurum, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti

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Kaynak: tgrthaber.com
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