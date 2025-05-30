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 | Yusuf Özgür Bülbül

Edin Dzeko, Fenerbahçe'ye veda etti: Duygusal mesaj dikkat çekti!

Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki Bosna Hersekli golcü oyuncusu Edin Dzeko, sarı-lacivertli kulüpten ayrıldığını duyurdu. Tecrübeli futbolcu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duygusal bir veda mesajı yayımladı...

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Edin Dzeko, Fenerbahçe'ye veda etti: Duygusal mesaj dikkat çekti!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.05.2025
saat ikonu 19:52
|
GÜNCELLEME:
30.05.2025
saat ikonu 19:56

Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki Bosna Hersekli golcü oyuncu Edin Dzeko, sarı-lacivertli kulüpten ayrıldığını açıkladı. Fenerbahçe Kulübü de Dzeko'ya sosyal medya hesabından bir veda mesajıyla yanıt verdi.

"HER ZAMAN KALBİMDE TAŞIYACAĞIM"

Dzeko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Ayrılmak asla kolay değildir, özellikle de Fenerbahçe'nin benim için yaptığı gibi. Son iki yıldır bana aile gibi olan herkese teşekkür etmek istiyorum. Takım arkadaşlarım, koç, personel, kulüp ve her gün sahne arkasında yorulmadan çalışan tüm insanlar. Bizi her zaman böyle bir tutkuyla destekleyen hepinize özel bir teşekkür. Sizler Fenerbahçe'nin gerçek kalbisiniz ve sizi her zaman kalbimde taşıyacağım. Her gün, antrenmanda ve sahada elimden gelenin en iyisini yaptım. Hayalini kurduğumuz kupaları kazanmak yeterli değildi, ancak Fenerbahçe gibi tarihi ve onurlu bir forma giymekten daha fazla gurur duyamazdım. Yaşa Fenerbahçe"

Edin Dzeko, Fenerbahçe'ye veda etti: Duygusal mesaj dikkat çekti!

FENERBAHÇE: "SEN HER ZAMAN KALBİMİZDE OLACAKSIN"

Fenerbahçe Kulübü de Dzeko'ya sosyal medya hesabından veda ederek, "Bazı oyuncular gol atar. Kimisi pazubendi takar. Edin Dzeko her ikisini de yaptı ve çok az kişinin başarabileceği bir liderlik yaptı. Teşekkürler Edin, sen her zaman kalbimizde olacaksın" açıklamasında bulundu.
Edin Dzeko, yarın oynanacak olan Konyaspor maçında şans bulması halinde 100. kez sarı-lacivertli formayı giymiş olacak.

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