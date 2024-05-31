Edinson Cavani Uruguay Milli Takımını bıraktığını açıkladı

31 May 2024 00:12 - Güncelleme : 31 May 2024 00:17

Uruguaylı golcü futbolcu Edinson Cavani, milli takımı bıraktığını açıkladı.

Kariyerini Arjantin ekibi Boca Juniors'ta sürdüren 37 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, milli takımı bıraktığını belirterek kendisine bugüne kadar destek veren herkese teşekkür etti.

URUGUAY'IN EN GOLCÜ İKİNCİ İSMİ

Uruguay Milli Takımı'nın formasıyla 136 maçta 58 gol atan Cavani, Luis Suarez'in (68) ardından ülkesinde tüm zamanların en golcü ikinci ismiydi.

CAVANİ'NİN MİLLİ TAKIM KARNESİ

Cavani, milli takımla 2011 yılında Amerika Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

Cavani'nin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım;