Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Futbol
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Elazığspor'da Mustafa Sarıgül dönemi başladı!

Nesine 2. Lig ekiplerinden Seza Çimento Elazığspor anlaşmaya vardığı Teknik Direktör Mustafa Sarıgül için imza töreni düzenledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Elazığspor'da Mustafa Sarıgül dönemi başladı!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.10.2025
saat ikonu 18:23
|
GÜNCELLEME:
01.10.2025
saat ikonu 18:32

'da Fırat Gül'le yolların ayrılması sonrası anlaşmaya varılan Teknik Direktör için imza töreni düzenlendi.

Elazığspor Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde ilk olarak konuşan Elazığspor Başkanı Ahmet Feti Yılmaz, "Fırat hocamıza teşekkür ediyoruz emekleri için, bazen yol ayrılıkları da olabiliyor. Biz Mustafa Sarıgül hocamızla devam etme kararı aldık. Yolumuza birlikte devam edeceğiz inşallah" dedi.

Elazığspor'da Mustafa Sarıgül dönemi başladı!

"BURASI SÜPER LİG YAŞAMIŞ BİR CAMİA"

Elazığspor'un yeni teknik direktörü Mustafa Sarıgül ise böylesine bir camiada görev yapacak olmaktan dolayı mutlu olduğunu kaydederek, "Daha öncede görüştük nasip olmadı ama inşallah güzel bir serüvenle başlangıç yaparız diye düşünüyoruz. Sağ olsun başkanımın çok güzel övgüleri oldu. Kendimden bahsedeyim; skor odaklı, coşkuyu ortaya koyan bir ekiple yol almaya çalışıyoruz. Daha önce bunu hep başardık. Bu camiaya inşallah bunu yaşatmak nasip olur. Allah inşallah şampiyonluğu bize nasip eder. Hep beraber inşallah başaracağız. Derdimiz sadece şampiyonluk değil, gelecek. Burası yaşamış bir camia" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Teknik Direktör Sarıgül, kendisini sezon sonuna kadar Elazığspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Tedesco'dan Nice maçı öncesi dikkat çeken sözler: "Duran'ı asla zorlamam"
ETİKETLER
#Spor
#Türkiye
#süper lig
#teknik direktör
#mustafa sarıgül
#elazığspor
#Futbol
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.