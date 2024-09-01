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Enis Destan, Eyüpspor maçında sakatlanarak hastaneye kaldırıldı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
01 Eylül 2024 22:46 - Güncelleme : 01 Eylül 2024 22:48
Enis Destan, Eyüpspor maçında sakatlanarak hastaneye kaldırıldı!

Trendyol Süper Lig maçında Eyüpspor ile Trabzonspor arasında oynanan maçın 88. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Enis Destan, hastaneye kaldırıldı.

Trendyol Süper Lig'in 4. hafta maçında Eyüpspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

0-0 sona eren karşılaşmanın 88. dakikasında bordo-mavili takımın genç golcüsü Enis Destan, Eyüspor kalecisi Berke Özer ile girdiği ikili mücadele sonrasında omzunun üstüne düştü ve sakatlandı.

Oyuna devam edemeyen golcü futbolcu Enis'in yerine yeni transfer Muhammed Cham oyuna girdi.

Kolu askıya alınan bordo mavili futbolcu maçtan sonra kontrol amacıyla ambulansla hastaneye götürüldü.

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Kaynak: tgrthaber.com
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