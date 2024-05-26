Erbaaspor Muşspor'u penaltıda mağlup ederek 2. Lig'e çıktı!

26 May 2024 19:16 - Güncelleme : 26 May 2024 19:19

TFF 3. Lig'de sezonun düğümü çözüldü. TFF 2. Lig'e çıkacak olan son takımlar, Eskişehir ve İstanbul’da oynanacak olan karşılaşmalarla belirlendi. Play-off müsabakalarında oynadığı 5 karşılaşmadan 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak final oynamaya hak kazanan Muşspor, 2. Lig yolunda son maçını Eskişehir’de Tokat temsilcisi Erbaspor’a karşı oynadı.

PENALTILARDA KAYBETTİ

Maçı uzatma dakikalarına kadar üstün götüren Muşspor, 90+4'te yediği golle 1-1 berabere kaldı. Ardından uzatmalara giden maçta gol sesi çıkmadı ve son sözü penaltılar belirledi. Muş 1984 Muşspor, Eskişehir'de düzenlenen final maçında rakibine penaltılarda yenilerek 2. Lig umudunu seneye bıraktı.