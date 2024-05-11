Erden Timur'dan seçim açıklaması: "Dursun Özbek ile farklı düşünüyoruz"

11 May 2024 18:40 - Güncelleme : 11 May 2024 18:41

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bugün yapılan antrenman öncesi açıklamalarda bulundu.

Erden Timur'un açıklamaları şu şekilde:

"HENÜZ BİTMİŞ HİÇBİR ŞEY YOK"

"Şampiyonluğun son dönemecindeyiz. Önemli bir yol aldık ve artık son viraj. Henüz matematiksel bir şey olmadığı için, mayıslar da bizim için çok önemli. Konsantrasyonumuzu sonuna kadar götürmemiz gerekiyor. Henüz bitmiş hiçbir şey yok. Sonuna kadar bu işi bitirmeye çalışacağız."

"FLORYA'YI KENDİMİZ YAPMALIYIZ"

"Şampiyonluk, saha içi konuşulsun diye uğraşıyoruz. Galatasaray siyasetinin herhangi bir yerinde yer almak istemiyorum. Bu yüzden yönetimde yer almadım. Ama katkım olabilecek ne varsa herhangi bir yerde katkı vermeye çalışıyorum. Florya konusu... Bence Galatasaray camiasının en önemsediği konulardan olduğu için konuşuluyor. Bundan 3 yıl önce tüm Galatasaray'ın tüm varlıklarını değerlendirmek için detaylı çalışmaları inisiyatif alarak çalışma yapmıştım. Mecidiyeköy, Florya arazisinin alınması... Buranın 3'te 1'i bizimdi, 3'te 2'sini de aldık. Herkes rakamlarla değerlendiriyor. İnşaatı kendin yaparsan daha fazla kar yaparsın. Başkası yaparsa daha az kar edersin. Seçim sonrası genel kurulda her şey anlatılır. Kişisel görüşüm kendimizin yapmamız. Bu iki farklı yöntem."

"DURSUN ÖZBEK İLE FARKLI DÜŞÜNÜYORUZ"

"Dursun başkanla Florya konusunda kesinlikle farklı düşünüyoruz. Yönetimde yer almama sebebim bu değil. Bir taraftan yıpratılmak için bir sürü şey yapılıyor. Seçim sürecinde de sonrasında da burası yapılsın, hiçbir yerinde olmayacağımızı söyledik. Biz zaten olmayalım. İnşaatı yaptırdığınız zaman taahhüt firması gerekir. Peşkeş kelimesini son derece yanlış buluyorum."

"STAT KAPASİTESİ BİZE YETMEYECEK"

"Hepimizin ana gündemi şampiyonluk. Hepimiz şampiyonluk modunu açtık. İnşallah neticeye varacağız. Stat kapasitemizin yetmediğinin farkındayız. Baştan Okan hocamızın, Dursun başkanımızın, sahada ter döken oyuncularımızın... Bu başarı devam ettiği müddetçe bu stat kapasitesi bize yetmeyecek."

MERTENS'İN SÖZLEŞMESİ YENİLENECEK Mİ?

"Son maça kalırsa kalbimiz dayanmaz. Üst üste 2. şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz inşallah. Mertens muazzam bir performans gösteriyor. Belçika'da nüfus müdürlükleriyle görüşüyoruz, bu yaşta bu performans... Mertens, İstanbul'da kalmak istiyor. Çok şanslı olduğumuz bir konu. Çok şükür öyle güzel bir atmosferimiz var ki... Önümüzdeki günlerde neticeye erilecek."