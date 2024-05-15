Ergin Ataman, Galatasaray'a dönüş şartını açıkladı!

15 May 2024 19:47 - Güncelleme : 15 May 2024 19:48

Galatasaray başkan adaylarından Süheyl Batum, Sportif A.Ş. başkan adayı Ünay Aysal'ın basketbol takımının başına Ergin Ataman'ı getirmek istediğini söyledi.

A Milli Takım ve Panathinaikos'un başantrenörlüğünü yapan Ergin Ataman konuyla ilgili açıklama yaptı.

"GALATASARAY'A HOCA OLARAK DÖNMEM"

Sözcü'ye konuşan Ergin Ataman, Galatasaray'a hoca olarak dönmeyeceğini söyledi.

Ataman, ''Değerli büyüğüm ve başkanım Ünal Aysal ile aramızda Galatasaray koçluğu ile ilgili bir görüşme gerçekleşmemiştir. Şu anda baş antrenörlüğünü yaptığım A Milli Basketbol Takımımız ve Panathinaikos’ta uzun yıllar başarıyla görev yapma arzusundayım. Bir gün Galatasaray’a dönersem hoca olarak değil başkan olarak dönerim. Değerli kamuoyunun bilgilerine.'' dedi.