EURO 2024 sonrası Milli Takım futbolcuları değerlendi! Arda Güler zirvede yer aldı
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
19 Temmuz 2024 17:50 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 18:05
Ay-yıldızlı takımımızın futbolcuları EURO 2024 sonrası piyasa değerlerinde gözle görülür bir artış oldu. Listede zirveyi Real Madrid forması giyen Arda Güler aldı.
Türk milli futbolcular EURO 2024 sonrası değerlerine değer kattı.
İşte en çok piyasa değeri artan yıldız isimler;
1. Arda Güler
30 milyon eurodan 45 milyon euroya
2. Ferdi Kadıoğlu
21 milyon eurodan 30 milyon euroya
3. Barış Alper Yılmaz
17 milyon eurodan 20 milyon euroya
4. Mert Müldür
4.2 milyon eurodan 6 milyon euroya
Kaynak: tgrthaber.com