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EURO 2024 sonrası Milli Takım futbolcuları değerlendi! Arda Güler zirvede yer aldı

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
19 Temmuz 2024 17:50 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 18:05
EURO 2024 sonrası Milli Takım futbolcuları değerlendi! Arda Güler zirvede yer aldı

Ay-yıldızlı takımımızın futbolcuları EURO 2024 sonrası piyasa değerlerinde gözle görülür bir artış oldu. Listede zirveyi Real Madrid forması giyen Arda Güler aldı.

Türk milli futbolcular EURO 2024 sonrası değerlerine değer kattı. 

İşte en çok piyasa değeri artan yıldız isimler;

1. Arda Güler

30 milyon eurodan 45 milyon euroya

Arda Güler, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda gol atan en genç Türk futbolcu oldu | Euronews2. Ferdi Kadıoğlu

21 milyon eurodan 30 milyon euroya

A Milli Takım'da Ferdi Kadıoğlu damgası! Birçok alanda zirvede... - Futbol Haberleri3. Barış Alper Yılmaz

17 milyon eurodan 20 milyon euroya

Türkiye-Çekya maçının en iyi futbolcusu kim seçildi? - EURO 20244. Mert Müldür

4.2 milyon eurodan 6 milyon euroya

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Kaynak: tgrthaber.com
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