EURO 2024'te ödül sahipleri belli oldu!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
15 Temmuz 2024 00:20 - Güncelleme : 15 Temmuz 2024 00:24
EURO 2024'ün kazananı İspanya olurken turnuvanın en iyileri ödüllerinin sahipleri belli oldu. Ödüllere şampiyon İspanya'nın yıldızları damga vurdu.
EURO 2024 finalinde İspanya, İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek tarihinde 4.kez Avrupa Şampiyonu oldu. Kupa töreni öncesinde turnuvanın en değerli oyuncuları seçildi.
EN İYİ GENÇ OYUNCU SEÇİLDİ
İspanya forması giyen Lamine Yamal, turnuvanın en iyi genç oyuncusu seçildi.
EN DEĞERLİ OYUNCU BELLİ OLDU
EURO 2024'ün en iyi oyuncusu ödülünü ise İspanya'nın ön liberosu Rodri kazandı.
Kaynak: tgrthaber.com