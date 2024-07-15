EURO 2024'te ödül sahipleri belli oldu!

15 Temmuz 2024 00:20 - Güncelleme : 15 Temmuz 2024 00:24

İngiltere yine finalde kaybetti!

İngiltere yine finalde kaybetti!

EURO 2024 finalinde İspanya, İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek tarihinde 4.kez Avrupa Şampiyonu oldu. Kupa töreni öncesinde turnuvanın en değerli oyuncuları seçildi.

EN İYİ GENÇ OYUNCU SEÇİLDİ

İspanya forması giyen Lamine Yamal, turnuvanın en iyi genç oyuncusu seçildi.

EN DEĞERLİ OYUNCU BELLİ OLDU

EURO 2024'ün en iyi oyuncusu ödülünü ise İspanya'nın ön liberosu Rodri kazandı.