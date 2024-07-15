İngiltere yine finalde kaybetti!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
15 Temmuz 2024 00:03 - Güncelleme : 15 Temmuz 2024 00:09
İngiltere, EURO 2020 finalinden sonra EURO 2024 finalini de kaybettiler.
İngiltere, EURO 2024 finalinde İspanya'ya 2-1 mağlup olarak kupayı kaybetti.
İngilizler ilk ve tek başarısını 1966'da Dünya Kupası'nı kazanarak yaşarken, üst üste ikinci kez finalden eli boş döndü.
Teknik direktör Gareth Southgate ile İngilizler, EURO 2020 finalinde İtalya'ya kaybetmişti.
Kaynak: tgrthaber.com